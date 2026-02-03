Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El presidente Javier Milei encabezó la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino, con tecnología de última generación.

3 de febrero 2026 · 18:02hs
El presidente Javier Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI.

El presidente Javier Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI.

El presidente Javier Milei encabezó la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino, documentos que incorporan tecnología de última generación para elevar los estándares de seguridad y que el propio mandatario estrenó durante el acto.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la ceremonia contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización integral para colocar al país entre los estándares más altos del mundo en confiabilidad documental.

Atribuyen el aumento de la mortalidad infantil a la pobreza y condiciones sociosanitarias de las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. Los números de Entre Ríos

Mortalidad infantil en Argentina creció 0,5 puntos, por primera vez en 12 años

javier milei se burlo de paolo rocca y lo llamo senor chatarra

Javier Milei se burló de Paolo Rocca y lo llamó "Señor Chatarra"

El nuevo DNI representa un cambio histórico al estar fabricado en policarbonato, lo que mejora su durabilidad, e incluye un chip electrónico seguro. Este dispositivo almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad sin necesidad de acceder a bases de datos externas, haciendo que la falsificación sea "prácticamente imposible".

Por su parte, el renovado pasaporte argentino también suma páginas de policarbonato y grabado láser en la hoja de datos, además de nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles. Con esta actualización, el documento de viaje alcanza el máximo estándar global, alineándose con los sistemas utilizados por los países más avanzados.

Javier Milei Nuevo DNI pasaporte
Noticias relacionadas
Javier Milei cantó con su expareja, Fátima Florez.

Javier Milei cantó en el show de Fátima Florez y cerró la noche en La Derecha Fest

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil. 

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el traslado del sable de San Martín.

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el traslado del sable de San Martín

Piden justicia por la muerte de Garrafa, el perro de la UNL.

Piden justicia por la muerte de Garrafa, el perro de la UNL

Ver comentarios

Lo último

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ultimo Momento
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Policiales
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

La provincia
Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Dejanos tu comentario