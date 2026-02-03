Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Uno Entre Rios | La Provincia | Jorge Kerz

Carlos Cuenca presentó a Jorge Kerz como nuevo Secretario de Articulación Educativa ad honorem del CGE.

3 de febrero 2026 · 07:53hs
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, presentó en el salón auditorio del organismo al licenciado Jorge Kerz, en el marco de su designación como Secretario de Articulación Educativa a partir del 1º de febrero, con carácter ad honorem. Se trata de un área creada por el gobernador Rogelio Frigerio y que tuvo como primer funcionario a Luciano Filipuzzi, quien antes de fin de año volvió al Rectorado de Uader.

Kerz tiene una amplia trayectoria en la función pública: fue Defensor del Pueblo de Paraná (2003-2005), tuvo un paso como secretario de Desarrollo Social (en reemplazo de Graciela López de Degani); y fue presidente del Consejo General de Educación entre 2005 y 2006 (en reemplazo de Felipe Ascúa). Renunció tras un conflicto con Agmer por reclamos salariales.

La presentación se realizó ante los vocales y distintos funcionarios que integran la estructura del CGE, con el objetivo de poner en conocimiento la incorporación de Kerz y fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes niveles y áreas del sistema educativo provincial.

Oficialmente se destacó que la designación de Kerz cuenta con el correspondiente respaldo normativo, conforme al Decreto Nº 114/26, mediante el cual se acepta la renuncia de Luciano Filipuzzi al cargo de dicha secretaría y se designa a Kerz para asumir dicha función. La mencionada secretaría depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Experiencia

Durante el encuentro, Cuenca señaló que la llegada de Kerz a la Secretaría de Articulación Educativa "representa el poder sumar a una persona con vasta experiencia y con una mirada enriquecedora. Nos servirá para ayudar a pensar todos los debates y discusiones que se merece la educación de los entrerrianos. Es momento de trabajar en equipo, sin personalismos".

Por su parte, el flamante secretario expresó su agradecimiento por la oportunidad brindada y remarcó la importancia de abordar de manera colectiva los desafíos actuales del sistema educativo. "Agradezco la oportunidad que me ha brindado el gobierno de poder colaborar y sumar mi mirada sobre diferentes temas. Hay que hablar sobre formación docente, inteligencia artificial, cómo trabajar en el aula, el uso del celular y la metodología de los informes docentes sobre alumnos, entre otros tantísimos temas. Son cuestiones a revisar y nos debemos esas discusiones", afirmó.

