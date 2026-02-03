Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming.

Tras un fuerte cruce con su audiencia en un streaming, BESTIA suspendió por tiempo indefinido a su CEO Santutu por insultos y dichos discriminatorios.

La organización argentina de deportes electrónicos BESTIA anunció la suspensión por tiempo indefinido de su CEO, Santiago Santutu, luego de un fuerte episodio ocurrido durante una transmisión en vivo . El hecho se dio tras la eliminación del equipo en la semifinal de CS2, cuando el streamer reaccionó de manera violenta ante críticas recibidas en redes sociales.

Durante el streaming, el clima se tornó tenso cuando Santutu comenzó a responder mensajes de usuarios que cuestionaban su rol dentro de la organización y la promoción de plataformas de apuestas online. En su descargo, el influencer hizo reiteradas referencias a su éxito económico y al dinero que percibe de los casinos para desacreditar a quienes lo criticaban.

"A mí me pagan por lo que yo hago, por lo que genero, por lo que soy", afirmó antes de leer el mensaje de un seguidor. El intercambio escaló rápidamente hacia los insultos personales: "Mañana tenés que levantarte temprano para ir a laburar. Yo hoy tengo 35 mil dólares para apostar. Seguí en Twitter, ne... de mier...". Además, lanzó calificativos racistas y comentarios despectivos sobre el aspecto físico del usuario.

La viralización de los clips en redes sociales generó una fuerte repercusión y obligó a BESTIA, organización fundada por Alejandro Papo MC Lococo, a emitir un comunicado oficial. Desde la institución aclararon que las expresiones de Santutu no representan los valores de la organización y rechazaron cualquier forma de racismo o discriminación.

"Pedimos disculpas a todos por las expresiones realizadas por Santutu en el día de hoy", expresaron a través de X (ex Twitter). Minutos después, confirmaron que el streamer fue apartado de su rol como CEO sin una fecha prevista de regreso.

Por su parte, Santutu utilizó su cuenta personal para intentar aclarar lo sucedido. "No puedo creer lo que dije ayer, no me representa ni habla de lo que soy como ser humano", escribió, y aseguró sentir vergüenza por su accionar. Además, confirmó que se alejará de la actividad pública por un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido.