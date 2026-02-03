Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Este martes es feriado provincial por la conmemoración de la Batalla de Caseros. Habrá actos oficiales en La Histórica y en San José.

Cuadro que ilustra el paso de las tropas del Ejército Grande por el cruce de Punta Gorda, Diamante. En la pintura se destaca Urquiza rumbo a la victoria que obtendría en el Palomar de Caseros, el 3 de febrero de 1852, ante las tropas de Juan Manuel de Rosas.

Este martes es feriado en Entre Ríos en conmemoración de la Batalla de Caseros, ocurrida el 3 de febrero de 1852. La jornada alcanza a la administración pública y a las entidades bancarias, mientras que en el sector privado la adhesión es optativa.

Según lo establecido por la Ley provincial 7285, durante este martes no habrá actividad en los organismos de la administración pública provincial ni en los bancos. En el caso del comercio y la industria, cada empleador podrá definir si adhiere o no al feriado, por lo que la actividad dependerá de la decisión de cada empresa.

La efeméride recuerda la batalla que marcó un punto de inflexión en la historia nacional, cuando el Ejército Grande, encabezado por el entonces gobernador entrerriano Justo José de Urquiza, derrotó a las fuerzas de la Confederación Argentina comandadas por Juan Manuel de Rosas. Tras la derrota, Rosas presentó su renuncia al gobierno de la provincia de Buenos Aires, dando inicio a una nueva etapa política en el país.

De este modo, el calendario 2026 suma su primer feriado provincial en Entre Ríos, con impacto directo en la actividad estatal y financiera.

Actos oficiales

En el marco de la conmemoración, se desarrollarán actos oficiales durante la jornada. Por la mañana habrá ceremonias protocolares en Concepción del Uruguay, con colocación de ofrendas florales e intervenciones alusivas. Por la tarde, desde las diecisiete treinta, la Batalla de Caseros será recordada con una propuesta cultural abierta al público en el Palacio San José, con presentaciones musicales y artísticas.

Las actividades serán encabezadas por el gobernador Rogelio Frigerio, quien además firmará un acuerdo de colaboración con el Gobierno nacional para la puesta en valor del Palacio San José, en el marco de esta fecha histórica para la provincia.