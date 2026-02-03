Uno Entre Rios | Ovación | Las Leonas

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas disputarán una nueva ventana del certamen internacional, entre el 10 y 14 de febrero. Se medirán con las locales y contra Irlanda.

3 de febrero 2026 · 15:47hs
Las Leonas viajaron a Australia por la FIH Pro League.

Las Leonas viajaron a Australia por la FIH Pro League.

Las Leonas ya emprendieron viaje rumbo a Australia para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League. La delegación albiceleste tendrá como base la ciudad de Hobart, donde afrontará un total de cuatro encuentros entre el martes 10 y el sábado 14 de febrero.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará continuar por la senda positiva luego de lo que fue la primera ventana disputada en Santiago del Estero, en diciembre pasado.

Maher Carrizo posa con la camiseta de su nuevo club.

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

El árbitro Emanuel Leguizamón, víctima de un trágico accidente. 

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Allí, Las Leonas consiguieron dos triunfos ante Alemania —uno de ellos definido por shoot-outs— y una derrota frente a Países Bajos, resultados que las mantuvieron bien posicionadas en la tabla general del certamen.

El fixture de Las Leonas en Australia comenzará el martes 10 frente a Irlanda, desde las 5.30 (hora argentina). Luego, el miércoles 11 se medirán ante Australia, también a las 5.30. La actividad continuará el viernes 13 con un nuevo cruce ante Irlanda (5.30) y se cerrará el sábado 14 frente al seleccionado local, desde las 3.30 de la madrugada.

La plantilla de Las Leonas

Las jugadoras convocadas para esta gira son Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agostina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

Las Leonas FIH Pro League Australia Hockey sobre césped
Noticias relacionadas
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma.

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Así lucen las redes del estadio de Patronato.

Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos.

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Se lesionó Lo Celso, a un mes de los partidos de la Selección Argentina.

Giovani Lo Celso encendió la alarma en la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ultimo Momento
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Policiales
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

La provincia
Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Dejanos tu comentario