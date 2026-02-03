Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas disputarán una nueva ventana del certamen internacional, entre el 10 y 14 de febrero. Se medirán con las locales y contra Irlanda.

Las Leonas ya emprendieron viaje rumbo a Australia para disputar una nueva ventana de la FIH Pro League. La delegación albiceleste tendrá como base la ciudad de Hobart, donde afrontará un total de cuatro encuentros entre el martes 10 y el sábado 14 de febrero.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará continuar por la senda positiva luego de lo que fue la primera ventana disputada en Santiago del Estero, en diciembre pasado.

Allí, Las Leonas consiguieron dos triunfos ante Alemania —uno de ellos definido por shoot-outs— y una derrota frente a Países Bajos, resultados que las mantuvieron bien posicionadas en la tabla general del certamen.

El fixture de Las Leonas en Australia comenzará el martes 10 frente a Irlanda, desde las 5.30 (hora argentina). Luego, el miércoles 11 se medirán ante Australia, también a las 5.30. La actividad continuará el viernes 13 con un nuevo cruce ante Irlanda (5.30) y se cerrará el sábado 14 frente al seleccionado local, desde las 3.30 de la madrugada.

La plantilla de Las Leonas

Las jugadoras convocadas para esta gira son Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agostina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.