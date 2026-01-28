Uno Entre Rios | Economia | Javier Milei

Javier Milei se burló de Paolo Rocca y lo llamó "Señor Chatarra"

Javier Milei y Paolo Rocca, CEO de Techint, se enfrentan por una licitación. Desde el gobierno apuntan la "élite empresarial que se beneficia del proteccionismo"

28 de enero 2026 · 10:49hs
Javier Milei se burló de Paolo Rocca y lo llamó Señor Chatarra

Escala la tensión entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, por la licitación de caños para un gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió ante una firma india. El libertario cargó contra lo que llamó una "élite empresarial acusada de beneficiarse de décadas de proteccionismo".

Tenaris (subsidiaria de Techint) perdió el millonario contrato clave para proveer tuberías al consorcio Southern Energy SA —que construye terminales de exportación de GNL— frente a la rival india Welspun Living Ltd.

Javier Milei cantó con su expareja, Fátima Florez.

Javier Milei cantó en el show de Fátima Florez y cerró la noche en La Derecha Fest

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil. 

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

LEER MÁS: Empresa india proveerá caños para gasoducto en Vaca Muerta

"Señor Chatarra" y la defensa de Sturzenegger

La agresividad de la respuesta presidencial en redes sociales, donde Milei se refirió a Rocca como el "Señor Chatarra con los tubos caros".

El diario británico Financial Times citó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó la oferta de Techint como "indefendible" argumentando que era un 40% más cara que la de su competidor indio.

rocca.jpg

La respuesta de Techint: "Margen cero" y dumping chino

Consultado por el periódico británico, un representante de Tenaris desmintió categóricamente las cifras del Gobierno. Aseguró que el dato del 40% es "incorrecto" y reveló que la oferta final de la empresa argentina se hizo a un precio que implicaba trabajar con "margen prácticamente cero", con el único objetivo de proteger los 420 puestos de trabajo de su planta en la provincia de Buenos Aires.

La empresa confirmó que está evaluando presentar una queja por dumping, alegando que la oferta de Welspun se basa en el uso de chapa de acero china que socava los precios del mercado internacional.

Gasoducto Néstor Kirchner Vaca Muerta Energía obras.jpg

El trasfondo: Impuestos vs Aranceles

El análisis del Financial Times enmarca esta disputa en la reforma de libre mercado que impulsa Milei. Mientras el Gobierno elimina barreras arancelarias, los industriales argentinos argumentan que "no pueden bajar costos para competir con empresas extranjeras hasta que el gobierno reduzca la pesada carga impositiva", considerada una de las más altas de Latinoamérica.

El medio recuerda que Rocca, la segunda persona más rica del país, ha advertido repetidamente sobre la competencia desleal de China, mientras que Milei ya había calificado en diciembre a los industriales que piden protección como "parásitos privilegiados".

Javier Milei Paolo Rocca Techint Vaca Muerta
Noticias relacionadas
Javier Milei asistió a la ceremonia que puso en marcha el Consejo de la Paz, iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para la paz en Gaza

Milei participó de la firma del Consejo de la Paz

La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial, dijo Javier Milei en Davos, en relación al reforma laboral

Javier Milei en Davos: "El capitalismo de libre empresa genera una gran tasa de crecimiento"

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda.

Javier Milei proyecta nuevas visitas al interior y Entre Ríos aparece en la agenda

iran sobre la condena de argentina a fuerza quds: habra respuesta

Irán sobre la condena de Argentina a Fuerza Quds: "Habrá respuesta"

Ver comentarios

Lo último

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Ultimo Momento
Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Pago TIC, la plataforma especial para la digitalización financiera

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

El Gobierno le quita el sable corvo de San Martín al Museo Histórico Nacional

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Santa Fe: hasta los saquitos de té fueron robados en la parada de la Línea 8

Policiales
Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Ovación
Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Cuando Marcos Senesi y Marcos Kremer compartieron equipo en Concordia

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a ser protagonista en los test de pretemporada de la Fórmula 1

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Violento episodio contra un dirigente visitante luego de un partido en Concordia

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Paranaenses en lo más alto del podio en la Regata del Río Negro

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

La provincia
Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Entre Ríos registró 340 casos de alacranismo en 2025, superando los 291 de 2024

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Fiesta del Mate: las entidades deportivas ofrecerán sus servicios y recaudarán fondos

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Agmer en alerta por posible reforma jubilatoria en la provincia

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Estatales realizará un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Nodo: el nuevo ciclo de rap que busca consolidar la escena urbana en Paraná

Dejanos tu comentario