Javier Milei se burló de Paolo Rocca y lo llamó "Señor Chatarra"

Javier Milei y Paolo Rocca, CEO de Techint, se enfrentan por una licitación. Desde el gobierno apuntan la "élite empresarial que se beneficia del proteccionismo"

Escala la tensión entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, por la licitación de caños para un gasoducto de Vaca Muerta que la empresa perdió ante una firma india. El libertario cargó contra lo que llamó una "élite empresarial acusada de beneficiarse de décadas de proteccionismo".

Tenaris (subsidiaria de Techint) perdió el millonario contrato clave para proveer tuberías al consorcio Southern Energy SA —que construye terminales de exportación de GNL— frente a la rival india Welspun Living Ltd .

"Señor Chatarra" y la defensa de Sturzenegger

La agresividad de la respuesta presidencial en redes sociales, donde Milei se refirió a Rocca como el "Señor Chatarra con los tubos caros".

El diario británico Financial Times citó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien calificó la oferta de Techint como "indefendible" argumentando que era un 40% más cara que la de su competidor indio.

rocca.jpg

La respuesta de Techint: "Margen cero" y dumping chino

Consultado por el periódico británico, un representante de Tenaris desmintió categóricamente las cifras del Gobierno. Aseguró que el dato del 40% es "incorrecto" y reveló que la oferta final de la empresa argentina se hizo a un precio que implicaba trabajar con "margen prácticamente cero", con el único objetivo de proteger los 420 puestos de trabajo de su planta en la provincia de Buenos Aires.

La empresa confirmó que está evaluando presentar una queja por dumping, alegando que la oferta de Welspun se basa en el uso de chapa de acero china que socava los precios del mercado internacional.

Gasoducto Néstor Kirchner Vaca Muerta Energía obras.jpg

El trasfondo: Impuestos vs Aranceles

El análisis del Financial Times enmarca esta disputa en la reforma de libre mercado que impulsa Milei. Mientras el Gobierno elimina barreras arancelarias, los industriales argentinos argumentan que "no pueden bajar costos para competir con empresas extranjeras hasta que el gobierno reduzca la pesada carga impositiva", considerada una de las más altas de Latinoamérica.

El medio recuerda que Rocca, la segunda persona más rica del país, ha advertido repetidamente sobre la competencia desleal de China, mientras que Milei ya había calificado en diciembre a los industriales que piden protección como "parásitos privilegiados".