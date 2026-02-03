Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Gimnasia La Plata venció categóricamente a Tomás de Rocamora por 83 a 54. El Rojo visitará el viernes a Central Entrerriano, en Gualeguaychú.

Tomás de Rocamora perdió como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 83 a 54 en una nueva presentación en la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol. El partido le fue totalmente esquivo al Rojo que se topó con un rival práctico, efectivo y con pasajes de mucha lucidez.

La figura del juego disputado en el estadio Julio César Paccagnella fue Juan Francisco Bofelli con 10 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias mientras que el goleador fue el interno Gian Franco Sinconi con 16 unidades. En el local, Franco Maeso sumó 13 puntos y Valentino Occhi finalizó con 10.

A pesar de la derrota, Rocamora, que registra un récord de seis victorias y 13 caídas, se mantiene en el 14° sector de la tabla. El Lobo, con un registro de 13 triunfos en 18 presentaciones, es el escolta del líder Provincial de Rosario.

El próximo compromiso del Rojo será el viernes ante Central Entrerriano de Gualeguaychú, en el sur entrerriano.

La derrota de Rocamora

Los primeros diez minutos terminaron con bajo goleo (10-12), y hasta los tres minutos finales estaban igualados 10-10. Poca efectividad y con la visita apostando mucho al juego interno.

Rocamora venía de fallar cinco libres en el primer cuarto y comenzado el segundo quedó siete abajo tras un triple de Gutiérrez Conde (10-17). Lógico tiempo muerto local. En la continuidad no mejoró la puntería del equipo de Seba Amato, en cambio el Lobo acertó mucho más y se alejó 21-34. Con esa extraña dinámica el primer tiempo finalizó 26-34.

Tras el descanso largo Rocamora achicó a cinco con un Maeso mucho más efectivo pero después cayó otra vez en desgracia y hubo un nuevo tiempo muerto (36-49). Después, Vergara se lució con dos triples y Gimnasia tomó una ventaja con olor a irremontable (36-57).

Gimnasia sacó una diferencia de 27 puntos en el tercer cuarto por lo que a Rocamora le quedó solamente ir por un milagro para torcer el rumbo esquivo hasta ahí. Pero no hubo lugar para esto en la noche del Paccagnella, cuando la visita sacó 30 puntos de diferencia (43-73) todo quedó resuelto y solo hubo que esperar el final.

Otros resultados de la Liga Argentina

Centenario de Venado Tuerto sorprendió a Quilmes al derrotarlo en condición de visitante por 97 a 77 en otra de las historias correspondiente a la Liga Argentina, Conferencia Sur. El equipo santafesino, simple y efectivo, dominó de principio a fin y se llevó un categórico triunfo ante uno de los candidatos al ascenso a la Liga Nacional. Por el mismo sector Lanús se impuso con contundencia por 103-69 frente a Pergamino Basquet, en condición de local.

Por la Conferencia Norte Colón de Santa Fe fue más efectivo en el cierre y se quedó con un triunfo ajustado ante Comunicaciones de Corrientes, en condición de visitante por 86 a 83. Además, Rivadavia Básquet de Mendoza retornó a la victoria tras dos derrotas en serie al superar en Cuyo a Salta Basket por 86 a 79.