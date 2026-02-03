El basquetbolista de Concordia Ignacio Dacunda alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de EE.UU. con Saint Ambrose University.

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos.

El basquetbolista concordiense Ignacio Dacunda alcanzó un importante hito en su carrera deportiva al superar la barrera de los 1000 puntos en el básquet universitario de los Estados Unidos, defendiendo los colores de Saint Ambrose University, institución privada ubicada en la ciudad de Davenport, estado de Iowa, en el límite con Illinois.

Desde las redes sociales oficiales de la universidad destacaron la actuación del entrerriano en el triunfo por 92-78 frente a Judson: "Ignacio Dacunda fue una de las cinco abejas en cifras dobles para liderar a St. Ambrose a una victoria por 92-78 sobre Judson" . Además, precisaron que "Dacunda marcó la victoria con una volcada, dándole 20 puntos en el juego y 1000 en su carrera de cuatro años en SAU" .

Ignacio Dacunda superó los 1000 puntos en el básquet universitario de EE.UU.

Ignacio Dacunda (1).jpeg

Con este logro, Dacunda se convirtió en el jugador número 51 en la historia de la institución en alcanzar los 1000 puntos con la camiseta del equipo conocido como Las Abejas. El encuentro se disputó en el Lee Lohman Arena.

En continuidad con su buen presente deportivo, el miércoles 28 Saint Ambrose disputó su vigésimo primer partido de la temporada (incluyendo encuentros interconferencia) y se impuso como local por 82-66 ante Viterbo. En ese compromiso, el jugador de Concordia aportó 14 puntos, tomó 10 rebotes, registró 1 bloqueo, tuvo 1 pérdida y repartió 5 asistencias, permaneciendo 29 minutos en cancha.

Ignacio Dacunda, ex jugador del Colegio San José de Concordia, se encuentra desde hace cuatro años en los Estados Unidos, donde combina su carrera deportiva con sus estudios universitarios en marketing y economía. Actualmente, está a solo cuatro materias de obtener su título académico.