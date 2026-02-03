Uno Entre Rios | El País | Museo Histórico Nacional

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el traslado del sable de San Martín

La directora del Museo Histórico Nacional renunció tras el decreto que traslada el sable de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

3 de febrero 2026 · 15:33hs
La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable luego de que el Gobierno oficializara por decreto el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La decisión generó una nueva polémica institucional en torno al destino de una de las piezas más emblemáticas del patrimonio histórico argentino. En declaraciones al diario Clarín, Rodríguez Aguilar cuestionó la medida y afirmó que el traslado se basa en "una interpretación muy original" del proceso de donación del sable.

El presidente Javier Milei desatiende el pedido expreso de los herederos de San Martín, y por decreto envía el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballos.

El presidente Javier Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI.

Además, señaló que este tipo de disputas tienen antecedentes históricos. "Ya ocurrió en 1844, cuando San Martín se lo dona a Rosas, y luego con la intervención de Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad", expresó.

La licenciada en Historia y archivista había asumido la conducción del Museo Histórico Nacional en agosto de 2025, tras la salida de Gabriel Di Meglio, en un contexto marcado por reclamos relacionados con la falta de presupuesto para la institución.

Según lo dispuesto por la normativa oficial, el sable dejará de exhibirse en el museo y quedará bajo guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

La entrega formal de la pieza histórica se realizará este sábado durante una ceremonia en el Campo de la Gloria, en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

