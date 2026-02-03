Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, Concepción del Uruguay tuvo actos alusivos por las Batallas de San Lorenzo y Caseros.

3 de febrero 2026 · 14:19hs
Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Se cumplió este martes el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y los 174 años desde que se desarrolló la Batalla de Caseros. El acto en Concepción del Uruguay, fue presidido por el gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio

Acto en Concepción

Es por eso que la Municipalidad de Concepción del Uruguay realizó los actos conmemorativos, primero en plaza San Martín -donde se evocó la acción del Padre de la Patria- y después en la Basílica de la Inmaculada Concepción, justo al mausoleo donde descansa Justo José de Urquiza, quien en Caseros luchó contra Juan Manuel de Rosas contra el centralismo de Buenos Aires.

El incendio en la Granja Tres Arroyos no arrojó personas lesionadas.

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay .

ATER detectó más de 700.000 metros cuadrados en edificaciones no declaradas en Concepción del Uruguay

El acto en la Basílica de la Inmaculada Concepción a 174 años de Caseros, fue presidido por el gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio, junto al intendente José Lauritto, acompañados por la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; el secretario de Gobierno de Entre Ríos, Ricardo Vales; el intendente de Basavilbaso, Hernán Besel; la diputada nacional Marianela Marclay; el senador provincial Martín Oliva; el diputado provincial Silvio Gallay; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. Autoridades de instituciones de la ciudad, funcionarios y concejales.

Realizó una invocación religiosa el presbítero Gregorio Nadal Salazar, a lo cual se sumaron ofrendas florales en representación de la Municipalidad, el Centro Cultural Urquiza, la Universidad de Concepción del Uruguay junto a La Fraternidad, y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay.

LEER MÁS: Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Proyecto inconcluso

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Matías Giqueaux, director de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad, quien consideró a la Batalla de Caseros como fundamental en el camino de la Organización Nacional: “Caseros iniciaría el camino para convertirnos en una Nación”. La describió como “la expresión de un proyecto de país. Justo José de Urquiza no se alzó únicamente contra un gobierno, o contra Rosas, sino contra una forma de organizar la Argentina, basada en el centralismo porteño, la concentración del poder y la exclusión de las provincias de las grandes decisiones nacionales”. Además de subrayar el profundo sentir que Urquiza y su lucha representan para los uruguayenses, Giqueaux recordó que “Caseros abrió el camino para una organización federal” en base a un ideal que “se plasmó poco después en la Constitución Nacional, que consagró el federalismo, la igualdad entre las provincias y la distribución equilibrada del poder”.

Sin embargo, el funcionario convocó a “reconocer que ese proyecto sigue inconcluso. La Argentina continúa arrastrando una fuerte impronta centralista, donde gran parte de los recursos, la infraestructura, los servicios y las decisiones estratégicas se concentran en la Capital, mientras muchas ciudades del interior enfrentan desigualdades estructurales, dificultades para desarrollarse y la constante migración de sus jóvenes en busca de oportunidades… Ese contraste revela que la batalla que Urquiza dio en Caseros no terminó en 1852. Se transformó en una lucha permanente, una batalla de todos los días, por hacer realidad el espíritu federal de la Constitución”.

acto batalla de san lorenzo

Batalla de San Lorenzo

Previamente en plaza San Martín, se evocó la gesta de San Martín en la Batalla de San Lorenzo. La ceremonia estuvo presidida por el intendente, José Lauritto, junto a la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; y demás autoridades civiles y de las fuerzas, funcionarios y público que se acercó a plaza San Martín.

El acto contó con la presencia de la Guardia de Soldados con Uniformes Históricos de Gastadores del Ejército Argentino, abanderados y escoltas de las fuerzas de seguridad con asiento en Concepción del Uruguay.

LEER MÁS: Paraná: conmemoración de la batalla de Caseros y el combate de San Lorenzo

San Martín fue homenajeado mediante la colocación de ofrendas florales al pie de su monumento, en nombre de la Municipalidad, la Universidad de Concepción del Uruguay y la Asociación Educacionista “La Fraternidad”.

Coraje, responsabilidad, liderazgo, lealtad

“Para muchos jóvenes de hoy, escuchar palabras como ‘combate’ o ‘batalla’ suena a una película antigua, a una escena de Troya, a una partida de Fortnite o cualquier otro videojuego… Pero lo que pasó en San Lorenzo no fue un videojuego; fue la vida real, sin filtros y con todo en juego”, expresó Victoria Bózzolo, coordinadora de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad.

Describió a San Lorenzo como “el momento en que un grupo de jóvenes decidió que la libertad valía más que el miedo. No peleaban por puntos o por un trofeo digital; peleaban para que hoy nosotros podamos decidir nuestro propio futuro sin que nadie nos diga qué hacer desde el otro lado del océano”.

La funcionaria también destacó a quien fue la cabeza del combate como ejemplo para revertir que “a los jóvenes les cuesta creer en las figuras de autoridad porque muchas veces no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. San Martín no se quedó dirigiendo desde una oficina; estuvo ahí, atrapado bajo su caballo, arriesgando el cuerpo junto a sus soldados. Él no mandó a hombres al frente mientras miraba desde lejos; él fue el primero en cargar y el primero en caer bajo su caballo. El ejemplo del liderazgo”.

Concepción del Uruguay Rogelio Frigerio Batalla de Caseros Batalla de San Lorenzo
Noticias relacionadas
El Festival San Isidro Canta y Baila comenzó en Concepción del Uruguay

El Festival "San Isidro Canta y Baila" comenzó en Concepción del Uruguay

granja tres arroyos saldara la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: Salieron a cazar compañeros.

Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: "Salieron a cazar compañeros"

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial.

Bloqueo del Puerto de Concepción del Uruguay: seis personas imputadas y a la espera de definición judicial

Ver comentarios

Lo último

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Ultimo Momento
Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio

Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Patronato puso a tono las redes de los arcos del Estadio Presbítero Grella

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Policiales
Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Paraná: delincuentes le robaron a jubilados, huyeron y chocaron

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Un adolescente fue baleado en La Paz y detuvieron a un joven

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Paola García: investigan si su muerte se debió a mala praxis

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

El guiño de Liverpool de Inglaterra a la obra del Indio Solari

El guiño de Liverpool de Inglaterra a la obra del Indio Solari

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

Un árbitro murió en un accidente tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur

La provincia
Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

La construcción del hogar Jesús Buen Pastor para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

La construcción del hogar "Jesús Buen Pastor" para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

Dejanos tu comentario