Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Se cumplió este martes el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y los 174 años desde que se desarrolló la Batalla de Caseros. El acto en Concepción del Uruguay , fue presidido por el gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio

Es por eso que la Municipalidad de Concepción del Uruguay realizó los actos conmemorativos, primero en plaza San Martín -donde se evocó la acción del Padre de la Patria- y después en la Basílica de la Inmaculada Concepción, justo al mausoleo donde descansa Justo José de Urquiza, quien en Caseros luchó contra Juan Manuel de Rosas contra el centralismo de Buenos Aires.

El acto en la Basílica de la Inmaculada Concepción a 174 años de Caseros, fue presidido por el gobernador de la Provincia Rogelio Frigerio, junto al intendente José Lauritto, acompañados por la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; el secretario de Gobierno de Entre Ríos, Ricardo Vales; el intendente de Basavilbaso, Hernán Besel; la diputada nacional Marianela Marclay; el senador provincial Martín Oliva; el diputado provincial Silvio Gallay; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. Autoridades de instituciones de la ciudad, funcionarios y concejales.

Realizó una invocación religiosa el presbítero Gregorio Nadal Salazar, a lo cual se sumaron ofrendas florales en representación de la Municipalidad, el Centro Cultural Urquiza, la Universidad de Concepción del Uruguay junto a La Fraternidad, y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay.

Proyecto inconcluso

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Matías Giqueaux, director de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad, quien consideró a la Batalla de Caseros como fundamental en el camino de la Organización Nacional: “Caseros iniciaría el camino para convertirnos en una Nación”. La describió como “la expresión de un proyecto de país. Justo José de Urquiza no se alzó únicamente contra un gobierno, o contra Rosas, sino contra una forma de organizar la Argentina, basada en el centralismo porteño, la concentración del poder y la exclusión de las provincias de las grandes decisiones nacionales”. Además de subrayar el profundo sentir que Urquiza y su lucha representan para los uruguayenses, Giqueaux recordó que “Caseros abrió el camino para una organización federal” en base a un ideal que “se plasmó poco después en la Constitución Nacional, que consagró el federalismo, la igualdad entre las provincias y la distribución equilibrada del poder”.

Sin embargo, el funcionario convocó a “reconocer que ese proyecto sigue inconcluso. La Argentina continúa arrastrando una fuerte impronta centralista, donde gran parte de los recursos, la infraestructura, los servicios y las decisiones estratégicas se concentran en la Capital, mientras muchas ciudades del interior enfrentan desigualdades estructurales, dificultades para desarrollarse y la constante migración de sus jóvenes en busca de oportunidades… Ese contraste revela que la batalla que Urquiza dio en Caseros no terminó en 1852. Se transformó en una lucha permanente, una batalla de todos los días, por hacer realidad el espíritu federal de la Constitución”.

acto batalla de san lorenzo

Batalla de San Lorenzo

Previamente en plaza San Martín, se evocó la gesta de San Martín en la Batalla de San Lorenzo. La ceremonia estuvo presidida por el intendente, José Lauritto, junto a la viceintendenta, Rossana Sosa Zitto; y demás autoridades civiles y de las fuerzas, funcionarios y público que se acercó a plaza San Martín.

El acto contó con la presencia de la Guardia de Soldados con Uniformes Históricos de Gastadores del Ejército Argentino, abanderados y escoltas de las fuerzas de seguridad con asiento en Concepción del Uruguay.

San Martín fue homenajeado mediante la colocación de ofrendas florales al pie de su monumento, en nombre de la Municipalidad, la Universidad de Concepción del Uruguay y la Asociación Educacionista “La Fraternidad”.

Coraje, responsabilidad, liderazgo, lealtad

“Para muchos jóvenes de hoy, escuchar palabras como ‘combate’ o ‘batalla’ suena a una película antigua, a una escena de Troya, a una partida de Fortnite o cualquier otro videojuego… Pero lo que pasó en San Lorenzo no fue un videojuego; fue la vida real, sin filtros y con todo en juego”, expresó Victoria Bózzolo, coordinadora de Comunicación Ciudadana y Protocolo de la Municipalidad.

Describió a San Lorenzo como “el momento en que un grupo de jóvenes decidió que la libertad valía más que el miedo. No peleaban por puntos o por un trofeo digital; peleaban para que hoy nosotros podamos decidir nuestro propio futuro sin que nadie nos diga qué hacer desde el otro lado del océano”.

La funcionaria también destacó a quien fue la cabeza del combate como ejemplo para revertir que “a los jóvenes les cuesta creer en las figuras de autoridad porque muchas veces no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. San Martín no se quedó dirigiendo desde una oficina; estuvo ahí, atrapado bajo su caballo, arriesgando el cuerpo junto a sus soldados. Él no mandó a hombres al frente mientras miraba desde lejos; él fue el primero en cargar y el primero en caer bajo su caballo. El ejemplo del liderazgo”.