Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días sufrió Terrazas Pádel Club en Paraná. Delincuentes rompieron rejas y robaron celulares y herramientas. Reclaman seguridad urgente.

3 de febrero 2026 · 16:23hs
El complejo Terrazas Pádel Club, ubicado en la zona del ex hipódromo de la ciudad de Paraná, volvió a ser blanco de la inseguridad. En un lapso de apenas tres días, delincuentes ingresaron en dos oportunidades al predio tras romper las rejas de las ventanas.

En ambos hechos, los ladrones se llevaron teléfonos celulares utilizados para tareas laborales y herramientas de cocina. Desde el espacio confirmaron que la denuncia correspondiente ya fue realizada ante las autoridades.

Otra vez la inseguridad: robos reiterados en un complejo de pádel de Paraná

La situación genera una profunda preocupación entre los trabajadores y responsables del complejo, quienes recuerdan que durante el año pasado el lugar sufrió al menos seis robos, sin que hasta el momento se hayan implementado soluciones efectivas.

Además, denuncian el abandono de la zona, con terrenos baldíos, pastizales altos y ausencia total de patrullaje policial, lo que (según afirman) facilita el accionar delictivo.

Desde Terrazas Pádel Club reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad urgentes, advirtiendo que la reiteración de los hechos pone en riesgo tanto a los trabajadores como a quienes concurren diariamente al complejo.

