Piden justicia por la muerte de Garrafa, el perro de la UNL

El pedido de justicia se conoció tras un hecho ocurrido en Ciudad Universitaria que derivó en la muerte de Garrafa, un perro conocido en la UNL.

3 de febrero 2026 · 15:23hs
En las últimas horas comenzó a circular un pedido de justicia por Garrafa, un perro conocido en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), tras un hecho ocurrido en Ciudad Universitaria que derivó en su muerte.

De acuerdo con el mensaje difundido, Garrafa habría muerto luego de ser atacado por otro perro que se encontraba sin bozal ni correa. Según lo expresado, la persona responsable del animal se retiró del lugar sin intervenir ni hacerse cargo de la situación.

El comunicado señala que el hecho provocó un fuerte impacto en estudiantes, docentes y trabajadores que transitan el predio universitario, y sostiene que no se trataría de un episodio aislado, ya que existirían denuncias previas por situaciones similares.

En el texto se aclara que no se responsabiliza al animal agresor, sino a su dueño, y se remarca la importancia de la tenencia responsable de mascotas. Además, se advierte sobre los riesgos que este tipo de conductas podría implicar para quienes circulan por Ciudad Universitaria.

El pedido de justicia fue acompañado por un llamado a visibilizar el caso y a reclamar mayores condiciones de seguridad en el espacio universitario.

