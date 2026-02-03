Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano Tres amigos capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano. La pelea duró casi tres horas, fue desde un kayak y con carnada de anguila. 3 de febrero 2026 · 15:48hs

Tres amigos protagonizaron una destacada jornada de pesca al capturar una raya de aproximadamente 100 kilos en el Puerto Algarrobo, sobre el arroyo Feliciano, en la provincia de Entre Ríos.

La pelea con el animal se extendió durante casi tres horas y se realizó desde un kayak, utilizando anguila como carnada, lo que incrementó la dificultad del desafío.

Tres amigos lograron capturar una raya de 100 kilos en Entre Ríos Raya (1).jpeg Debido al gran tamaño y la fuerza del ejemplar, la captura exigió un importante esfuerzo por parte de los pescadores durante la jornada de pesca local fluvial.