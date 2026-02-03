Uno Entre Rios | La Provincia | Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Tres amigos capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano. La pelea duró casi tres horas, fue desde un kayak y con carnada de anguila.

3 de febrero 2026 · 15:48hs
Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano.

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano.

Tres amigos protagonizaron una destacada jornada de pesca al capturar una raya de aproximadamente 100 kilos en el Puerto Algarrobo, sobre el arroyo Feliciano, en la provincia de Entre Ríos.

La pelea con el animal se extendió durante casi tres horas y se realizó desde un kayak, utilizando anguila como carnada, lo que incrementó la dificultad del desafío.

Las comparsas Marabú, Ivotí Porá e Irupé desfilaron y deslumbraron este fin de semana en el corsódromo de Feliciano.

Feliciano: tres comparsas y mucho brillo en la primera noche de Carnaval

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

LEER MÁS: Histórica captura de un pacú de 13 kilos en el río Paraná

Tres amigos lograron capturar una raya de 100 kilos en Entre Ríos

Raya (1).jpeg

Debido al gran tamaño y la fuerza del ejemplar, la captura exigió un importante esfuerzo por parte de los pescadores durante la jornada de pesca local fluvial.

Feliciano Raya Pesca
Noticias relacionadas
piden conocer cuanto cobra lali por presentarse en la fiesta del mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Cuadro que ilustra el paso de las tropas del Ejército Grande por el cruce de Punta Gorda, Diamante. En la pintura se destaca Urquiza rumbo a la victoria que obtendría en el Palomar de Caseros, el 3 de febrero de 1852, ante las tropas de Juan Manuel de Rosas.

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

jorge kerz es el nuevo secretario de articulacion educativa del cge

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

la construccion del hogar jesus buen pastor para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

La construcción del hogar "Jesús Buen Pastor" para sacerdotes mayores avanza a buen ritmo

Ver comentarios

Lo último

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Ultimo Momento
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

El Gobierno lanzó el nuevo DNI: Javier Milei fue el primero en tramitarlo

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Explosión en vivo: suspenden a Santutu tras insultos racistas y escándalo en streaming

Policiales
Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Un niño de 7 años fue rescatado en el río Gualeguay cuando era arrastrado por la corriente

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Aranguren: un herido grave luego del accidente de un tractor con una camioneta

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Dos robos en tres días en un complejo de pádel de Paraná

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Investigan un confuso procedimiento policial en una zona rural sobre la Ruta 39

Ovación
Messi podría volver a Newells en 2027: un proyecto histórico toma forma

Messi podría volver a Newell's en 2027: un proyecto histórico toma forma

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Maher Carrizo fue presentado en el Ajax

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Liga Argentina: Rocamora sufrió una abultada derrota como local

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Un concordiense alcanzó los 1000 puntos en el básquet universitario de Estados Unidos

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

Las Leonas viajaron a Australia para una nueva ventana de la FIH Pro League

La provincia
Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Capturaron una raya de 100 kilos en el arroyo Feliciano

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Concepción del Uruguay conmemoró las Batallas de Caseros y San Lorenzo

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Piden conocer cuánto cobra Lali por presentarse en la Fiesta del Mate

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Entre Ríos recuerda la Batalla de Caseros con actos oficiales y jornada sin bancos ni administración pública

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa del CGE

Dejanos tu comentario