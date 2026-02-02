Uno Entre Rios | Policiales | Granja Tres Arroyos

Incendio en la empresa Granja Tres Arroyos: bomberos lograron controlar la situación

El siniestro se registró este lunes por la noche en la Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay. Trabajaron tres unidades de Bomberos Voluntarios.

2 de febrero 2026 · 22:18hs
El incendio en la Granja Tres Arroyos no arrojó personas lesionadas.

Alrededor de las 20.45 de este lunes, personal de Bomberos Voluntarios fue alertado por un incendio en las instalaciones de la Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Según informaron desde el cuartel, en el lugar trabajaron tres unidades, una autobomba y dos camiones de abastecimiento, para contener el foco ígneo.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, la situación se encontraba controlada al cierre de esta edición. No se reportaron personas lesionadas y se aguarda información oficial sobre las causas del siniestro y la magnitud de los daños materiales.

El incendio se produjo en el taller de rodados de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, donde los Bomberos, trabajaron en el enfriamiento de cilindros de acetileno y oxígeno.

Los equipos de emergencia desplegaron tres unidades: una autobomba y dos camiones de abastecimiento, para sofocar el incendio y evitar que el fuego se propagara. Según los informes, la situación fue contenida sin que se registraran víctimas ni personas heridas. El fuego, que inicialmente causó preocupación por la presencia de materiales inflamables, fue extinguido con éxito. Se desconoce el origen del foco.

