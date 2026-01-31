Mortalidad infantil en Argentina creció 0,5 puntos

Atribuyen el aumento de la mortalidad infantil a la pobreza y condiciones sociosanitarias de las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. Los números de Entre Ríos

La tasa de mortalidad infantil en Argentina aumentó 0,5 puntos en 2024, por primera vez desde 2002. El último aumento había sido en 2022, pero fue menor: de 0,4 puntos. Según el informe de Estadísticas Vitales publicado por el Ministerio de Salud de la Nación la tasa pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024.

En 2024, primer año completo de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza), hubo 3.513 muertes de menores de un año. Corrientes, Chaco y La Rioja son las provincias con mayor tasa y superan ampliamente el promedio nacional. “En la mayoría de los países, incluida Argentina, se observa una disminución de esta tasa en las últimas décadas. Por eso, el aumento, más allá de la magnitud, es muy preocupante ya que quiebra esta tendencia secular”, explicó a Chequeado Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud en la gestión de Mauricio Macri (2017-2019) y magíster en Epidemiología Clínica en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

“Estas cifras de 2024 son atribuibles más al aumento de la pobreza y sus consecuencias sociosanitarias, que arrancaron en la pandemia y se agravaron con las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei”, advirtió Rubinstein.

Entre Ríos, que pasó de 5,2 a 8,8, una variación de 3,6 puntos que la deja en el noveno lugar en los aumentos.

Mortalidad infantil

Los datos

En 2024 , primer año de gobierno de LLA, hubo 3.513 casos de mortalidad infantil. El año anterior habían sido 3.689. “La reducción del número absoluto de muertes infantiles se relaciona con el dramático descenso de la tasa de natalidad y fecundidad en Argentina en los últimos años. Pero la tasa se calcula con el número de muertes de niños menores de un año en el numerador y el número de nacidos vivos en el denominador, por 1.000”, explicó Rubinstein.

Si se analiza la tasa cada 1.000 nacidos vivos, este año ese número alcanzó los 8,5 decesos por cada mil nacidos vivos. Se trata de un incremento de 0,5 puntos con respecto a 2023, según la información del Ministerio de Salud, con las afecciones originadas en el periodo perinatal y las malformaciones congénitas como las principales causas de aumento en la mortalidad.

“De este modo, en 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, explica un informe la Fundación Soberanía Sanitaria, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en temas de prevención y promoción de la salud.

La tasa de mortalidad infantil lleva tendencia de descenso desde 2000. Ese año, la tasa era de 16,6. Desde entonces, los únicos años de aumento fueron de 2001 a 2002, de 2006 a 2007, de 2021 a 2022 y de 2023 a 2024.

“El rol rector del Ministerio de Salud, que siempre pudo haber sido mejor y tenía aspectos para mejorar, ha disminuido y ha disminuido el personal que se encarga de eso en el Ministerio de Salud. Las provincias están cada una resolviendo por su lado”, advirtió Fernando Zingman, ex jefe del Programa Nacional de Salud Adolescente y ex jefe del área de Salud en Unicef Argentina, explicó a Chequeado.

“En el actual contexto, con empeoramiento de las condiciones laborales y aumento del desempleo, el acceso al sistema de salud se vuelve más dificultoso. Es probable que ante estas dificultades los controles de salud en general disminuyan y el contacto con el sistema se dé ante situaciones agudas por guardia”, advierte desde Soberanía Sanitaria.

Cardiopatías congénitas bebé Javier Milei

Qué es la mortalidad infantil

La mortalidad infantil comprende las muertes de menores de un año. Se llama “mortalidad neonatal” a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y “mortalidad postneonatal” al período posterior al neonatal y hasta el año de vida.

Existen factores que influyen y determinan estas defunciones. “En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénitas, como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida)”, explica el informe oficial.

En la mortalidad posneonatal tienen mayor impacto sobre la salud del niño las condiciones ambientales, como pueden ser infecciones, deshidratación, trastornos respiratorios agudos y las condiciones socioeconómicas.

Leche materna lactancia materna nutrientes beneficios bebés.jpg

Corrientes, Chaco y La Rioja, las provincias con mayor tasa

La mayor cantidad de casos de mortalidad infantil ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (1.236), seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231). Sin embargo, es importante analizar la tasa de mortalidad infantil, es decir, cuántos niños y niñas de menos de un año murieron cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa más alta pertenece a la provincia de Corrientes, con 14 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. Le siguen Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). Luego, Formosa y Santiago del Estero, ambas con una tasa de mortalidad infantil de 10,7. La tasa más baja la tiene la Ciudad de Buenos Aires, con 4,9 decesos por cada 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad infantil Entre Ríos 1

Qué pasa con Entre Ríos

Las provincia que más aumentaron su tasa de mortalidad infantil fueron Corrientes, que pasó de 7,5 en 2023 a 14 en 2024. Le sigue Misiones, que pasó de 5,8 a 9,5; y luego Entre Ríos, que pasó de 5,2 a 8,8, una variación de 3,6 puntos que la deja en el noveno lugar en los aumentos.