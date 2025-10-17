Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial subió $50: a cuánto cerró la semana

Este viernes, el dólar oficial cerró a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $50 respecto del jueves.

17 de octubre 2025 · 18:11hs
El dólar oficial cerró la semana en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $50 respecto del cierre del jueves.

A pesar del anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la divisa no logró contener su precio y se disparó $50, registrando un precio máximo de $1.485 durante la jornada.

Gobernadores aliados al Gobierno de Javier Milei piden reflotar el Pacto de Mayo

Familiares de personas con discapacidad irrumpieron en las oficinas de Andis. Reclaman la implementación del la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además exigen egularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otos reclamos.

Andis: manifestantes irrumpieron en las oficinas y exigen pago y actualización de aranceles y la Ley 

El comportamiento del dólar oficial

Antes de la apertura de los mercados, Bessent lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina. Dijo que el Tesoro “está monitoreando a los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

Confirmó, además, que ese organismo sigue comprando pesos mediante la venta de dólares en el mercado spot y a través de lo que se denomina “blue chip swap”, que es un intercambio de dinero por acciones de empresas argentinas de primera línea.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

Los otros dólares

El dólar blue se cotizó en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una suba de 1,3% en la jornada. El mayorista, por su parte, se ubicó en $1.455 con una suba del 3,9%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.489,09 para el techo y $939,59 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 4,1% hasta $1.533,82, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,8% hasta los $1.548,02.

