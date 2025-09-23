El dólar oficial regresó a niveles previos a las elecciones de Buenos Aires.

El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y volvió a los niveles previos a lo que fueron las elecciones de Provincia de Buenos Aires.

El dólar mayorista se hundió hasta los $1.369 para la venta y regresó a niveles previos a las elecciones en Buenos Aires, luego de que el lunes tuvieran lugar dos anuncios clave: la baja de retenciones al agro y el inminente acuerdo con EE.UU. que otorgaría oxígeno a las arcas del Banco Central (BCRA).

El mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, cerró solo $14 por debajo del nivel previo a los comicios y casi un 8% por abajo del techo de la banda. La rueda en el segmento de contado estuvo marcada por la volatilidad y totalizó más u$s516,3 millones, sin que se registrara actividad oficial del BCRA.

El dólar oficial se vendió a $1515 y el riesgo país supera los 1.500 puntos

El dólar oficial se hundió en el Banco Nación tras los anuncios del Gobierno nacional

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas de hasta el 5,7%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.364, y que en diciembre llegará hasta los $1.502, lo que supera el techo de la banda al día de hoy. En el segmento, se operaron unos u$s1.904 millones.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.335 para la venta y a $1.385 para la compra.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.800,5.

Entre los paralelos, el dólar blue cayó $65 a $1.410 para la venta. Por su parte, el dólar MEP cayó 1,6% a $1.405,02 y la brecha contra el mayorista es de 2,6%.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó 1,8% a $1.415,72, con un spread del 3,4% frente a la cotización oficial.