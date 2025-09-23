Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial regresó a niveles previos a las elecciones de Buenos Aires

El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y volvió a los niveles previos a lo que fueron las elecciones de Provincia de Buenos Aires.

23 de septiembre 2025 · 19:07hs
El dólar mayorista se hundió hasta los $1.369 para la venta y regresó a niveles previos a las elecciones en Buenos Aires, luego de que el lunes tuvieran lugar dos anuncios clave: la baja de retenciones al agro y el inminente acuerdo con EE.UU. que otorgaría oxígeno a las arcas del Banco Central (BCRA).

El dólar oficial y los otros dólares

El mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, cerró solo $14 por debajo del nivel previo a los comicios y casi un 8% por abajo del techo de la banda. La rueda en el segmento de contado estuvo marcada por la volatilidad y totalizó más u$s516,3 millones, sin que se registrara actividad oficial del BCRA.

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas de hasta el 5,7%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.364, y que en diciembre llegará hasta los $1.502, lo que supera el techo de la banda al día de hoy. En el segmento, se operaron unos u$s1.904 millones.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.335 para la venta y a $1.385 para la compra.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.800,5.

Entre los paralelos, el dólar blue cayó $65 a $1.410 para la venta. Por su parte, el dólar MEP cayó 1,6% a $1.405,02 y la brecha contra el mayorista es de 2,6%.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó 1,8% a $1.415,72, con un spread del 3,4% frente a la cotización oficial.

