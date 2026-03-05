Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial retomó la tendencia alcista: a cuánto cotizó este jueves

Este jueves el dólar oficial se ubicó por encima de los $1.400 y subió $8,50 con relación al miércoles. La guerra en medio oriente consolida a la divisa.

5 de marzo 2026 · 19:25hs
El dólar oficial retomó la tendencia alcista en la jornada de este jueves. 

El dólar mayorista retomó las alzas y se consolidó por encima de los $1.400 en la jornada de este jueves. El fortalecimiento de la divisa estadounidense en los mercados globales, impulsado por la tensión por la guerra en Medio Oriente, volvió a presionar al tipo de cambio local.

El dólar oficial y el resto de los dólares

El dólar mayorista subió $8,50 y cotizó a $1.409 para la venta. En la city se analiza hasta qué punto impactará la aversión al riesgo internacional sobre el tipo de cambio, ya que la revalorización del dólar frente a otras monedas genera presión sobre los mercados locales.

En el segmento minorista, el Banco Nación vendió el dólar a $1.430 (suba de 0,7%). En el mercado paralelo, el dólar blue operó a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con una baja respecto del cierre anterior.

En el mercado financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable en $1.473,86, mientras que el dólar MEP registró una suba del 0,2% y cotizó a $1.431,16.

El dólar tarjeta o turista, que incorporó un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.859. Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin operó prácticamente sin variaciones en $1.464,34.

Dólar oficial jueves
