Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes

Este martes, el dólar oficial cerró a $1.425 en el Banco Nación y volvió a mostrar otra suba tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

9 de septiembre 2025 · 17:38hs
El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes.

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes.

El dólar volvió a subir este martes en el segmento mayorista y cerró en un máximo histórico, al ubicarse en $1.416,5 para la venta, apenas un 3,8% por debajo del techo de la banda de flotación. La divisa mostró presión alcista en las dos primeras ruedas de la semana, luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires frente a Fuerza Patria.

En el Banco Nación (BNA), la moneda estadounidense cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que en el promedio de entidades financieras que difunde el Banco Central se ubicó en $1.432,84 para la venta.

El dólar oficial marcó un salto en su precio en el inicio de la semana. 

El dólar oficial marcó un salto en su precio: a cuánto cotizó en el inicio de la semana

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua.

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

En tanto que el volumen negociado en contado ascendió a u$s402,2 millones, sin señales de intervención oficial.

LEER MÁS: El dólar oficial marcó un salto en su precio: a cuánto cotizó en el inicio de la semana

La cotización de los otros dólares

El dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.852,5, mientras que el dólar blue se vendió a $1.385, según un relevamiento en la city porteña.

En los financieros, se registraron caídas: el MEP cotizó en $1.427,83, con una brecha de apenas 0,8% frente al mayorista, y el Contado con Liquidación (CCL) se operó en $1.435,71, lo que implica una diferencia del 1,2%.

Los contratos de dólar futuro operaron al alza y el mercado proyecta que el mayorista llegará a $1.446 en septiembre y superará los $1.600 en diciembre, rebasando el techo de la banda de flotación.

Dólar oficial Banco Nación La Libertad Avanza dólares
Noticias relacionadas
El jefe de la Oficina Anticorrupción de Milei se negó a recibir la citación para la comisión investigadora del caso $LIBRA: hoy tiene que ir a declarar a Diputados

$LIBRA: Sesiona la comisión investigadora de Diputados

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

En la Ruta Nacional 14, jurisdicción Corrientes, un camión con acoplado que transportaba automóviles cayó desde un puente y se incendió. Murió el camionero

Ruta 14: camionero murió al caer de un puente e incendiarse su vehículo

El diputado nacional Emilio Monzó cargó contra Karina Milei y opinó que el Ejecutivo debe reordenar el gabinete y recomponer la relación con los gobernadores 

Emilio Monzó: "El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas"

Ver comentarios

Lo último

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

Ultimo Momento
Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

Según el Indec, nueve de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes

El dólar oficial marcó nuevo récord: cuánto cotizó este martes

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Policiales
San José: una motociclista con lesiones graves

San José: una motociclista con lesiones graves

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Se entregó el principal sospechoso del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Ovación
Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Mariano Werner ensayó previo al inicio de la Copa de Oro

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Los Pumas 7 volvieron a los entrenamientos: el paranaense Bautista Lescano quedó afuera de la lista

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

La provincia
El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

El Gobierno confirmó que Entre Ríos será parte de los Juegos Evita 2025

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

La Ruta Nacional 18 sumará nuevos kilómetros de autovía

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: quinto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Entre Ríos recibió un reconocimiento por su política educativa en alfabetización

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista está enganchado de la luz

Gualeguaychú: piden informes para saber si un edil oficialista "está enganchado de la luz"

Dejanos tu comentario