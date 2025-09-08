Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial marcó un salto en su precio: a cuánto cotizó en el inicio de la semana

Este lunes, el dólar oficial llegó a ubicarse en el techo de la banda cambiaria y cerró por encima de los $1.400 tras la elección bonaerense.

8 de septiembre 2025 · 17:33hs
El dólar oficial cerró este lunes en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $45 respecto del último cierre. La disparada de la divisa surge luego de que se hayan conocido los resultados de la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente.

Esto hizo que durante la rueda de este lunes el dólar se ubicara en el techo de la banda cambiaria, tocando los $1.460 durante las primeras horas de la jornada.

Las modificaciones del dólar oficial

A medida que las operaciones en el mercado iban aumentado, la moneda estadounidense fue retrocediendo en su precio y terminó cerrando en la zona de los $1.425, una baja de $35 con relación a la apertura.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

el resto de los dólares

El dólar blue se cotizaba en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada. El dólar mayorista se ubicaba en $1.408 con un alza de 3,3%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.434,68, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 3,7% hasta los $1.442,46.

