El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista.
El BCRA tuvo que vender US$379 millones para contener la disparada del dólar
Este jueves, el BCRA vendió siete veces más que en la intervención del miércoles, la cual fue de US$53 millones.
18 de septiembre 2025 · 17:29hs
La intervención del BCRA
En la jornada de este jueves, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó ayer, que fueron US$53 millones.
El riesgo país supera los 1.400 y se posiciona en 1.453 puntos básicos.