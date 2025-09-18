El BCRA tuvo que vender US$379 millones para contener la disparada del dólar. 

Este jueves, el BCRA vendió siete veces más que en la intervención del miércoles, la cual fue de US$53 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista.

La intervención del BCRA

En la jornada de este jueves, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó ayer, que fueron US$53 millones.