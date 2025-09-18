Uno Entre Rios | Ovación | Omar Martínez

Se confirmó que el Gurí Omar Martínez correrá en Paraná

Omar Martínez estará en la fecha de las camionetas cuando corra el 27 y 28 en el Club de Volantes Entrerriano. Lo hará con una Toyota Hilux.

18 de septiembre 2025 · 18:21hs
El Gurí será una de las presencias estelares dentro de las camionetas en el Club de Volantes Entrerrianos que preside.

Omar Martínez volverá a ponerse el buzo y el casco ante su gente para ser la gran atracción en el estreno del TC Pick Up en el autódromo de Paraná el fin de semana del 27 y 28. Si bien por un momento estuvo en duda su participación ante la imposibilidad de alistar una Ford Ranger, el ídolo entrerriano confirmó que competirá sobre una Toyota Hilux.

Guri Martinez Agustin Martinez.jpg
Agustín y Omar Martínez nuevamente juntos en la pista.

“Voy a estar corriendo con una Toyota de Adrián Fernández, porque con tanto trabajo que tiene en el taller con las otras camionetas que alista para nuestro equipo, no llegaba a preparar la Ranger para mí”, le confió Martínez a SoloTC. De esta manera, el Gurí regresa a la categoría en la que logró el título en 2022 y en la cual tuvo su última presentación el 26 de noviembre de 2023, en el Gran Premio Coronación disputado en La Plata.

Diego Martínez había asumido en diciembre de 2024.

Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño

La dirigencia que encabeza Diego Milito abonará un por etapas monto de 6.700.000.000 pesos, para la obra del predio de Racing.

En Racing realizaron un importante anuncio

El ídolo teceísta, actual presidente del Club de Volantes Entrerrianos, fue una pieza clave no solo para el regreso del Turismo Carretera al trazado de Paraná, sino también para que la categoría de camionetas desembarcara por primera vez en el CVE.

La ilusión de Omar Martínez

“Me gustó la idea de poder estar corriendo en Paraná y en esta categoría de la que nos bajamos hace casi dos años. Esperemos que sea un gran espectáculo para la gente”, le había anticipado el Gurí a este medio meses atrás, cuando se empezó a gestar la idea de su regreso a la categoría. Además, el experimentado piloto volverá a compartir pista con su hijo Agustín, quien se reincorporaría ese fin de semana al TC Pick Up luego del fuerte vuelco que sufrió el pasado 29 de junio en La Plata.

