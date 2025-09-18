Uno Entre Rios | La Provincia | empresa

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Con apoyo del Gobierno de Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones y de Cancillería, la empresa La Rosa Blanca, recibió un reconocimiento en Nueva York.

18 de septiembre 2025 · 18:38hs
Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York.

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York.

La empresa La Rosa Blanca, de Aranguren, fue distinguida como la mejor marca de calzado 2025 en la Feria Magic, realizada en el Jacob Javits Convention Center de Manhattan, Estados Unidos, a la que asistió con apoyo del gobierno entrerriano, del Consejo Federal de Inversiones y de Cancillería.

Se trata de un foro señalado como el más influyente de la industria de la moda en aquella nación, donde convergen marcas, minoristas y expertos internacionales.

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná.

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint.

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint

LEER MÁS: Rogelio Frigerio ratificó su compromiso de alivio impositivo a las empresas

La empresa, reconocida por el Gobierno de Entre Ríos

Conocida la distinción, el gobernador Rogelio Frigerio felicitó a la firma y señaló: “Estoy muy orgulloso y muy contento de que nuestro talento cruce fronteras. Esa era la idea de este programa que hicimos junto al CFI, que podamos exportar nuestro talento y mostrarle al mundo de lo que somos capaces”.

Por su parte, la responsable de la empresa, Sandra Ostorero, agradeció al mandatario “por habernos facilitado estar hoy acá, que para nosotros es muy importante. Somos de Aranguren, un pueblito muy chiquito del interior entrerriano y hace muchísimos años que venimos poniendo mucha pasión y mucho amor a lo que hacemos. Así que hoy estar acá y haber sido premiados es muy importante para nosotros y sabemos que para usted también lo es”, indicó.

Empresa Aranguren 2

Detalles de la empresa

Desde Aranguren, La Rosa Blanca se consolidó como una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria en la fabricación de alpargatas de diseño. Con un estilo original y fuerte identidad provincial, la firma distribuye sus productos en todo el país y recibió el premio a “Mejor marca de calzado 2025”.

La presencia entrerriana en Nueva York fue posible gracias a una labor conjunta del gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Económico; el Consejo Federal de Inversiones (CFI); la Cancillería Argentina; y el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York. De esta manera, se busca fortalecer el posicionamiento internacional del diseño argentino y poner en valor el talento creativo que tiene Entre Ríos.

También participaron del evento las firmas entrerrianas: RØMU, de Valle María, dedicada al diseño y confección de indumentaria contemporánea; María Faure, de Concepción del Uruguay, joyería urbana de autor; y Gruya Ropa Desigual, de la misma ciudad, orientada a prendas y accesorios tejidos de estilo único. Estas firmas compartieron espacio con referentes mundiales de la moda, generando vínculos estratégicos y nuevas oportunidades de expansión.

Moda y diseño representan un mercado activo que moviliza unidades productivas en toda la provincia, tanto en pequeñas comunas como en las ciudades más grandes; agrega valor en cada unidad de producto y requiere empleo intensivo y calificado.

empresa Aranguren Nueva York Gobierno de Entre Ríos
Noticias relacionadas
el senado entrerriano aprobo, con cambios, la ley de reforma al consejo de la magistratura

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

Ya se distribuyeron más de 4.000 metros cúbicos de broza en la ruta 42, en el tramo entre la ruta nacional 136 y arroyo Isletas, en departamento Gualeguaychú

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025.

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf.

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Ver comentarios

Lo último

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Se confirmó que el Gurí Omar Martínez correrá en Paraná

Se confirmó que el Gurí Omar Martínez correrá en Paraná

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Ultimo Momento
Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Se confirmó que el Gurí Omar Martínez correrá en Paraná

Se confirmó que el Gurí Omar Martínez correrá en Paraná

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint

El BCRA tuvo que vender US$379 millones para contener la disparada del dólar

El BCRA tuvo que vender US$379 millones para contener la disparada del dólar

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

En Racing realizaron un importante anuncio

En Racing realizaron un importante anuncio

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

La provincia
Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Una empresa de Aranguren fue premiada en Nueva York

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Dejanos tu comentario