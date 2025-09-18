En Racing realizaron un importante anuncio

Racing anunció que se reanudarán las obras en el predio de Ezeiza, tras la aprobación del convenio de la adjudicación.

La dirigencia que encabeza Diego Milito abonará un por etapas monto de 6.700.000.000 pesos, para la obra del predio de Racing.

Racing hizo un importante anuncio: se reanudarán las obras para la construcción del predio de Ezeiza, tras la aprobación del convenio de la adjudicación. "Una de las inversiones más importantes en la historia", expresaron desde la Academia en un comunicado oficial.

La dirigencia informó que pronto iniciarán los trabajos para el Nodo Racing, ubicado en el kilómetro 24.100 de la Autopista Riccheri, cerca del predio Lionel Messi de la AFA. La empresa HC SA, que llevará adelante la construcción, ganó el concurso de precios. El monto total de la obra asciende a la suma de 6.700.000.000 pesos (una cifra cercana a lo 4.620.689 dólares) que se abonará por etapas.

"Será una de las inversiones más importantes en la historia de la infraestructura deportiva del club", expresaron desde Racing. Además, anunciaron que "la obra permitirá dotar al predio de instalaciones modernas y de primer nivel para el plantel profesional".

"El objetivo es que, a lo largo del primer trimestre del próximo año, el Centro comience a ponerse en funcionamiento en su primera etapa y así convertirse en la base de las actividades cotidianas del plantel de Primera División", explicaron desde la entidad que comanda Diego Milito. Y sentenciaron: "Este paso refleja la decisión de Racing Club de seguir invirtiendo en infraestructura y futuro, pensando en las próximas generaciones y en consolidar un modelo de club sostenible y de referencia en el fútbol argentino y mundial".

¿Qué obras se realizarán en el predio de Racing?

Nodo Racing

Según revelaron en el sitio oficial, se espera que construyan seis canchas de medidas profesionales (cuatro en la etapa inicial), un edificio de concentración para el plantel principal con gimnasio y hotelería. También, otro edificio similar para la Reserva, con un espacio deportivo para futsal, vóley y básquet.