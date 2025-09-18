ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

La Cámara Alta ratificó la ley que establece el reparto de los ATN, por impulso de la oposición. Fue otro revés legislativo para el Gobierno.

La oposición obtuvo los dos tercios requeridos para el rechazo al veto de la ley que establece el reparto de los ATN.

El Senado rechazó el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) , que fue impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

En la Cámara Alta, la iniciativa se había convertido en ley con el voto positivo de 56 legisladores. Solo había tenido un voto en contra, el de Luis Juez, de Córdoba. Poco después, Milei vetó la norma, desoyendo el reclamo de los mandatarios locales, quienes impulsan insistentes pedidos a la Casa Rosada de una mayor asistencia económica.

Con este panorama, el veto llegó al recinto tras una serie de negociaciones donde el oficialismo intentó recomponer relaciones con los gobernadores, sin lograr avances sustanciales. El clima parlamentario aparece sumamente desfavorable para la Casa Rosada.

Hubo 59 votos a favor, nueve negativos, tres abstenciones y un ausente. La iniciativa que reparte los ATN había sido impulsada por los mandatarios provinciales. Ahora deberá resolver Diputados, que el miércoles ya se opuso a la impugnación del Presidente a los fondos del Garrahan y el financiamiento universitario.

La votación del Senado