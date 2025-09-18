Uno Entre Rios | El País | ATN

ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

La Cámara Alta ratificó la ley que establece el reparto de los ATN, por impulso de la oposición. Fue otro revés legislativo para el Gobierno.

18 de septiembre 2025 · 16:19hs
La oposición obtuvo los dos tercios requeridos para el rechazo al veto de la ley que establece el reparto de los ATN.

La oposición obtuvo los dos tercios requeridos para el rechazo al veto de la ley que establece el reparto de los ATN.

El Senado rechazó el veto presidencial impuesto por Javier Milei a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que fue impulsada con el consenso de los gobernadores para distribuir a las provincias los recursos del fondo creado para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

En la Cámara Alta, la iniciativa se había convertido en ley con el voto positivo de 56 legisladores. Solo había tenido un voto en contra, el de Luis Juez, de Córdoba. Poco después, Milei vetó la norma, desoyendo el reclamo de los mandatarios locales, quienes impulsan insistentes pedidos a la Casa Rosada de una mayor asistencia económica.

atn: sesiona el senado para rechazar el veto

ATN: sesiona el Senado para rechazar el veto

javier milei reacciono a la caida de los vetos

Javier Milei reaccionó a la caída de los vetos

Con este panorama, el veto llegó al recinto tras una serie de negociaciones donde el oficialismo intentó recomponer relaciones con los gobernadores, sin lograr avances sustanciales. El clima parlamentario aparece sumamente desfavorable para la Casa Rosada.

Hubo 59 votos a favor, nueve negativos, tres abstenciones y un ausente. La iniciativa que reparte los ATN había sido impulsada por los mandatarios provinciales. Ahora deberá resolver Diputados, que el miércoles ya se opuso a la impugnación del Presidente a los fondos del Garrahan y el financiamiento universitario.

La votación del Senado

Embed
ATN Senado Javier Milei Gobierno
Noticias relacionadas
El Senado sesionará este jueves desde las 11 en busca de rechazar el veto el proyecto de distribución de los ATN.

El Senado sesionará el jueves por ATN y la Ley Nicolás

El Senado se prepara para rechazar el veto a los ATN

El Senado se prepara para rechazar el veto a los ATN

reves para los gobernadores: milei veto la ley de reparto de atn

Revés para los gobernadores: Milei vetó la ley de reparto de ATN

manuel adorni: es un horror lo que han votado en el dia de ayer

Manuel Adorni: "Es un horror lo que han votado en el día de ayer"

Ver comentarios

Lo último

ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

Ultimo Momento
ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

La música argentina brilla en los Latin Grammy 2025

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

APB: Unión de Crespo dio la sorpresa de la jornada

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

Sorpresa total: Brasil eliminado del Mundial de Vóley

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

Estudiantes visita a Flamengo en la ida de cuartos

La provincia
El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

El Senado entrerriano aprobó, con cambios, la ley de reforma al Consejo de la Magistratura

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Gualeguaychú: comenzaron las obras de enripiado en ruta 42

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Profesional de Urdinarrain finalista en el Geneva Challenge 2025

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Dejanos tu comentario