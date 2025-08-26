Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central

El Gobierno nacional busca asegurarse la mayor absorción para la licitación de este miércoles, es por eso que volvió a subir los encajes del Banco Central.

26 de agosto 2025 · 17:58hs
El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central. 

El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central. 

El Gobierno nacional elevó otra vez los encajes bancarios con el objetivo de asegurarse que este miércoles, tras la licitación para renovar $13,7 billones, quedará la menor cantidad de pesos posibles sin colocar.

En este marco, el Banco Central dispuso que los encajes se eleven a dos puntos porcentuales desde este martes y 3,5 puntos desde el lunes 1 de septiembre, monto que podrá ser integrado por los títulos que se subastarán este miércoles.

La confianza en el Gobierno nacional llegó a su nivel más bajo desde la asunción de Javier Milei.

La confianza en el Gobierno llegó a su nivel más bajo desde la asunción de Milei

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios.

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

LEER MÁS: El Banco Central vendió USD 60 millones y las reservas cayeron al nivel más bajo desde enero de 2024

Datos desde el Banco Central

La licitación es por $ 13,8 billones y cerca de $ 4,8 billones está en poder del Banco Central, con lo cual la exigencia de renovación es menor. Pero ante el temor de una resistencia de los bancos a entrar en la operación y quedarse con los pesos para manejar su liquidez, el Ministerio de Economía y el BCRA tomaron estas medidas.

La puja entre la conducción económica y los bancos se desató desde la eliminación de las LEFI, momento desde el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili, buscan que los bancos manejen su liquidez comprando títulos de más largo plazo y no papeles a un día de vencimiento.

Para el gobierno es clave que no queden “pesos en la calle” que puedan presionar sobre el dólar.

gobierno nacional Banco Central Encajes
Noticias relacionadas
l Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Diego Spagnuolo.

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

El Gobierno nacional despidió a 97 empleados de la ANSV. 

El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

El gobierno nacional desreguló la circulación de camiones bitrenes en todo el país para reducir costos logísticos y facilitar el transporte de carga.

Camiones con dos semirremolques podrán circular en todo el país

La Tormenta que siempre se habla a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Ver comentarios

Lo último

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Ultimo Momento
Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

Tormenta de Santa Rosa: entre el mito y la ciencia

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Policiales
Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Paradero: buscan a una mujer que se ausentó el sábado

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Victoria: registraron video de una docente en pleno hurto

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Gualeguaychú: un hombre murió calcinado tras chocar contra un puente

Caso Christe: No soy amigo del juez, dijo el abogado Pedro Fontanetto

Caso Christe: "No soy amigo del juez", dijo el abogado Pedro Fontanetto

Ovación
Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Partido de Argentina: tribuna ocupada por público infantil

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Entradas para la Selección Argentina vs Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Marco Pellegrino se lesionó y será baja en Boca

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

Cadillac confirmó a Checo Pérez y Valtteri Bottas para 2026

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

Paula Pedrozo, capitana de Las Yaguaretés, llega a Concordia para impulsar el rugby femenino local

La provincia
En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

En Crespo se confirmó que regaban las calles de tierra con agua contaminada

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

Paraná: aprueban proyecto para promover el uso de la IA en el sector productivo

Paraná: aprueban proyecto para promover el uso de la IA en el sector productivo

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Día mundial del Dengue: Paraná trabaja para prevenir el mosquito transmisor

Dejanos tu comentario