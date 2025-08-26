El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central. 

El Gobierno nacional busca asegurarse la mayor absorción para la licitación de este miércoles, es por eso que volvió a subir los encajes del Banco Central.

El Gobierno nacional elevó otra vez los encajes bancarios con el objetivo de asegurarse que este miércoles, tras la licitación para renovar $13,7 billones, quedará la menor cantidad de pesos posibles sin colocar.

En este marco, el Banco Central dispuso que los encajes se eleven a dos puntos porcentuales desde este martes y 3,5 puntos desde el lunes 1 de septiembre, monto que podrá ser integrado por los títulos que se subastarán este miércoles.

Datos desde el Banco Central

La licitación es por $ 13,8 billones y cerca de $ 4,8 billones está en poder del Banco Central, con lo cual la exigencia de renovación es menor. Pero ante el temor de una resistencia de los bancos a entrar en la operación y quedarse con los pesos para manejar su liquidez, el Ministerio de Economía y el BCRA tomaron estas medidas.

La puja entre la conducción económica y los bancos se desató desde la eliminación de las LEFI, momento desde el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili, buscan que los bancos manejen su liquidez comprando títulos de más largo plazo y no papeles a un día de vencimiento.

Para el gobierno es clave que no queden “pesos en la calle” que puedan presionar sobre el dólar.