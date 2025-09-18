Uno Entre Rios | El País | Financiera

Tensión financiera: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos básicos

La intervención del BCRA puso en alerta a inversores y hay tensión financiera. Hay caída de bonos y el riesgo país supera los 1.400 puntos básicos.

18 de septiembre 2025 · 17:07hs
Los bonos en dólares profundizan su caída este jueves en otra jornada teñida de rojo en las pantallas. Los títulos en moneda dura caen hasta 7,8% en Wall Street y en el ámbito local se desploman hasta 14%.

Así, el riesgo país se dispara por encima de los 1.400 puntos básicos y ya acumula un salto de más de 50% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

La oposición obtuvo los dos tercios requeridos para el rechazo al veto de la ley que establece el reparto de los ATN.

ATN: contundente rechazo del Senado al veto de Javier Milei al reparto para las provincias

Un jueves con tensión financiera

Esto sucede en una jornada compleja en el plano político y económico para el Gobierno, que incluyó el salto del dólar al techo de la banda y la primera intervención con venta de reservas del BCRA en cinco meses. En lo político, el Senado buscará revertir el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tras los duros reveses sufridos por el Ejecutivo en Diputados.

En lo financiero, se encendieron todas las alertas al concretarse la primera intervención con venta de reservas del Banco Central (BCRA) desde el debut de las bandas de flotación. Los inversores ven una posición más débil y menos garantías para el pago de los próximos vencimientos y por eso se desprenden de sus tenencias.

Bonos y acciones, en rojo

Los bonos en dólares se derrumban hasta 7,8% en Wall Street, mientras que en la bolsa local se desploman hasta 14%. La fuerte caída de los títulos soberanos se da tras la primera intervención del BCRA luego de que el miércoles el dólar tocara el techo de la banda.

El mercado descuenta que habrá un nivel de reservas cada vez más acotado de cara a los próximos vencimientos. Entre septiembre 2025 y diciembre 2027 los vencimientos en dólares de Tesoro y BCRA suman u$s34.200 millones sin contar los pagos a organismos ex FMI, que podemos asumir que se renuevan, según precisó la consultora 1816.

