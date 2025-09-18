Lionel Messi tendría todo encaminado para renovar con Inter Miami

Si bien restan detalles, todo parece indicar que Lionel Messi llegará a un acuerdo con las Garzas para extender su estadía en la MLS en el final de su carrera.

Si bien el foco de Inter Miami está puesto en la MLS, lo cierto es que las negociaciones con Lionel Messi por su continuidad son el objetivo prioritario de la dirigencia. Así, las Garzas celebraron la noticia de que la continuidad de la Pulga está muy encaminada y faltan detalles para que pueda extender su vínculo con la institución.

La renovación sería por más de un año, por lo que la posibilidad de un Messi jugador con 40 años se mantiene latente. Por lo pronto, las charlas están avanzadas, pero restan detalles que pueden resolverse en las próximas semanas.

De esta manera, Messi llegará al Mundial 2026 como jugador de las Garzas, por lo que el interrogante ahora pasará a estar en torno a si sigue siendo viable su retiro con la camiseta de Newell's. A los 38 años, la Pulga sigue vigente en la MLS, con 20 goles y 11 asistencias en los 21 partidos que jugó en la actual temporada. Sin embargo, el capitán de la Selección Argentina ha reiterado que su continuidad dependerá de su físico, por lo que la edad no será un detalle menor a la hora de definir su futuro.

Lionel Messi, con la cabeza puesta en la Copa del Mundo 2026

Mientras tanto, el foco de Messi está puesto en llegar en óptimas condiciones al Mundial, algo que dejó en claro después de lo que fue la victoria ante Venezuela por las Eliminatorias, el último partido de la Pulga por los puntos en suelo argentino.

Con más de 1.000 partidos en su haber, el físico le ha pasado factura en los últimos meses, con problemas musculares que lo obligaron a cuidarse más de lo que solía hacerlo. Así, la atención de Messi estará puesta en seguir con ritmo de cara a la Copa del Mundo, aunque sin exigencias que le impidan llegar en perfectas condiciones físicas.