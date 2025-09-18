Uno Entre Rios | La Provincia | Adrián Mercado

Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado SA, anunció que el viernes 26 de septiembre, realizará una subasta de la firma Techint.

18 de septiembre 2025 · 18:02hs
Adrián Mercado SA, anunció una subasta de la firma Techint.

La empresa líder en subastas industriales, Adrián Mercado SA, anunció que el próximo viernes 26 de septiembre, realizará una importante subasta de la firma Techint, por renovación de flota. El mismo, se llevará a cabo de forma on-line, con presencia de martillero público.

Datos de la subasta

Durante el remate, se podrán adquirir: grúas telescópicas, tractores sobre orugas Caterpillar, tiendetubos CAT y Komatsu, retroexcavadoras y excavadora CAT, equipos perforadores montados sobre excavadoras, camiones Iveco y Ford con hidrogrúa y caja playa larga, camionetas Ford Ranger, grúa torre, grupos electrógenos; entre otros cientos de lotes.

Adrián Mercado, titular y martillero de la firma homónima, resaltó: “Llega una nueva subasta de la prestigiosa firma TECHINT, y como siempre son una gran oportunidad para empresas y pymes nacionales, de adquirir maquinaria, vehículos y herramientas en muy buenas condiciones de mantenimiento, y a precios convenientes”.

Para conocer el detalle de todos los lotes y poder inscribirte, se debe ingresar al siguiente link: https://www.adrianmercado.com.ar/subastas/

