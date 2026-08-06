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El Banco Central descartó un salvataje estatal para morosos

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, se alineó al presidente Javier Milei y descartó un salvataje por parte del Estado para los morosos.

6 de agosto 2026 · 22:02hs
El titular del Banco Central

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, descartó un salvataje estatal para morosos.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, descartó de manera categórica este jueves la implementación de un programa estatal de rescate o auxilio para los clientes bancarios que registran moras en sus compromisos financieros. Se trató de la tercera expresión oficial en una semana sobre el tema luego de las declaraciones del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

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La postura del Banco Central

Bausili dio su mirada en una conferencia de prensa en la sede del BCRA. Allí, coincidió con el jefe de Estado y el titular de Hacienda que expresaron que el aumento de la morosidad no es relevancia para el oficialismo.

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“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien para asignárselos a otro, y eso incluye una monetización de estas cuestiones. Seguimos viendo esto como una conversación entre privados", aseveró el funcionario.

El titular del BCRA fundamentó la decisión de dejar las renegociaciones de deuda en manos de las propias entidades financieras y sus clientes, al advertir sobre los riesgos históricos del intervencionismo estatal en los contratos entre particulares.

“En la historia, cuando el Estado se mete en medio de una conversación entre privados, típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas”, analizó Bausili. En ese sentido, aseguró que la propia banca comercial prefiere resolver la problemática de la morosidad bajo sus propias condiciones: “Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que nosotros no nos metamos”.

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Qué más dijo Santiago Bausili

También mencionó que el ratio de morosidad “está en niveles normales” y que “no preocupa”. “Es un proceso dinámico en el que las deudas se refinancian a lo largo del tiempo, eso lleva meses”, sostuvo el economista, dando por cerrado el debate.

Las definiciones de Bausili ratifican la línea trazada por el ministro de Economía, quien también descartó una ayuda oficial, pero mostró optimismo respecto a la evolución del crédito y la mora.

Según el Palacio de Hacienda, el nivel de morosidad de los usuarios financieros tenderá a la baja en los próximos meses debido a que las propias entidades bancarias “están haciendo un esfuerzo y están refinanciando las deudas a tasas mucho más bajas y en plazos mucho más largos”.

De este modo, el equipo económico ratificó que no habrá emisión monetaria, fondos fiduciarios ni subsidios de tasa para absorber los incumplimientos de pago en el sistema financiero.

Banco Central salvataje morosos
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