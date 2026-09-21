Alejandro Vilches dejó el cargo por motivos personales. Salud analiza su reemplazo mientras continúa el debate por los fondos del sector.

Renunció Alejandro Vilches a Discapacidad en medio de la discusión por el Presupuesto 2027.

Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad por motivos personales, según informaron fuentes del Gobierno nacional. La cartera de Salud evalúa ahora quién será su reemplazante. La salida del funcionario se produjo mientras el Congreso debate el proyecto de Presupuesto 2027 y luego de que los cambios previstos para el área de discapacidad generaran cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, manifestó que no había sido informada sobre las modificaciones incorporadas a la iniciativa.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla modificaciones vinculadas con las políticas de discapacidad que generaron diferencias dentro del oficialismo y críticas de sectores vinculados con el área.

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En ese marco, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias destinadas a discapacidad para el próximo año. A su vez, el oficialismo en la Cámara de Diputados trabaja en una iniciativa que reemplace la emergencia en discapacidad vigente.

La política de discapacidad comprende aspectos que exceden la atención sanitaria. Entre ellos se encuentran la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por ese carácter transversal, las medidas destinadas al sector requieren la intervención de distintos organismos estatales. Las decisiones presupuestarias, legislativas, educativas, de transporte y de protección social involucran competencias de diferentes áreas del Estado.

El organismo rector en materia de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con distintos actores estatales y sociales. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría continuó con una dinámica de articulación entre organismos.

La trayectoria de Alejandro Vilches

Vilches había asumido al frente del organismo de discapacidad después de la salida de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado tras la difusión de audios en los que presuntamente hacía referencia a maniobras irregulares vinculadas con contrataciones y compra de medicamentos. El Gobierno justificó entonces la remoción de manera preventiva.

Médico egresado de la Universidad del Salvador, Vilches cuenta con formación especializada en administración de sistemas de salud públicos y privados. Su carrera estuvo vinculada con la gestión sanitaria, la auditoría y el control de prestaciones en organismos estatales y obras sociales.

Entre sus antecedentes figuran el cargo de asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, la subgerencia de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y distintas funciones en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina.

También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud de la Legislatura porteña y de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el ámbito de las obras sociales, ocupó cargos de dirección médica en las entidades de los trabajadores ceramistas; de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana; de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y del Personal de la Industria del Cuero.

Además, fue asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

Vilches también tuvo actividad académica en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde dictó cursos superiores de auditoría médica, fue profesor de la maestría en Gestión de Salud y docente de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad.

Su exposición por el examen de residencias

El funcionario había adquirido mayor exposición pública durante 2025, cuando participó de la organización del examen unificado para el ingreso a residencias médicas.

Después de que se detectara un incremento estadísticamente inusual de calificaciones elevadas, el Ministerio de Salud dispuso una nueva evaluación para parte de los postulantes que habían obtenido 86 puntos o más. Vilches tuvo un papel central en la organización de esa instancia, que incorporó auditorías reforzadas, veedores y personal de seguridad.

El funcionario sostuvo entonces que el mecanismo había sido diseñado para preservar el anonimato de los aspirantes y garantizar las mismas condiciones de evaluación. También anticipó que la cartera sanitaria analizaba modificaciones para que las provincias pudieran definir los perfiles profesionales de salud requeridos.

Los reclamos por las prestaciones

La designación de Vilches al frente del organismo se produjo en un contexto de reclamos de familiares de personas con discapacidad y organizaciones del sector por el financiamiento de las prestaciones y la actualización del nomenclador.

La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, volvió a cuestionar recientemente los cambios que podrían afectar al sistema de prestaciones. En una entrevista con Radio con Vos, advirtió sobre el impacto que, según su interpretación, podrían tener las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027.

Uno de los puntos señalados por Bassi fue una eventual modificación del nomenclador de prestaciones. “Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó.

La actriz sostuvo que el sistema vigente permite que las personas con discapacidad accedan a terapias y escuelas especiales independientemente del nivel de cobertura médica o de sus ingresos.

Para explicar su posición, mencionó la institución a la que asiste su hijo y señaló que allí concurren personas con distintas coberturas médicas. Según planteó, el nomenclador único establece los valores que deben cubrir las entidades.

“Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó.

Bassi sostuvo que ese esquema garantiza, según su perspectiva, “igualdad, equidad de posibilidades y derechos para todas las personas con discapacidad”.

La renuncia de Vilches se conoce mientras continúa el debate legislativo sobre el Presupuesto 2027 y el futuro de las políticas de discapacidad. Por ahora, el Ministerio de Salud no informó quién ocupará su lugar.