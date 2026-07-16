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Morosidad récord: qué provincias concentran más deudas irregulares y quiénes son los más afectados

La morosidad en los créditos a las familias alcanzó el 15,9% en mayo y unas 5,3 millones de personas mantienen al menos una deuda impaga.

16 de julio 2026 · 18:21hs
Morosidad récord: qué provincias concentran más deudas irregulares y quiénes son los más afectados.

Morosidad récord: qué provincias concentran más deudas irregulares y quiénes son los más afectados.

La situación financiera de los hogares argentinos continúa mostrando señales de deterioro. En mayo, la irregularidad de la cartera de créditos destinada a las familias alcanzó el 15,9%, mientras que 5,3 millones de personas registraban al menos una deuda impaga dentro del sistema financiero ampliado, según un informe de la consultora Analytica.

El relevamiento, elaborado sobre la base de información del Banco Central (BCRA), incluye créditos otorgados por bancos, fintech, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. En total, el universo analizado comprende 19,8 millones de personas con algún tipo de financiamiento vigente.

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

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La deuda total de las familias asciende a 74,9 billones de pesos, equivalente al 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

En Entre Ríos, el 24,6% de los deudores registraba al menos una obligación en mora durante mayo, un porcentaje inferior al promedio nacional de personas con incumplimientos (26,8%), según el informe de Analytica elaborado con datos del Banco Central. Además, la provincia mostró una mejora respecto de abril, con una baja de 0,2 puntos porcentuales en la proporción de deudores morosos, ubicándose entre las jurisdicciones que lograron reducir levemente el nivel de incumplimiento, aunque casi uno de cada cuatro entrerrianos con financiamiento mantiene atrasos en el pago de sus compromisos.

La morosidad volvió a aumentar

Según Analytica, la irregularidad de la cartera pasó del 15,4% en abril al 15,9% en mayo, un incremento de 0,5 puntos porcentuales. En paralelo, el porcentaje de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable en 26,8%.

Los bancos concentran el 82,7% del stock total de préstamos, mientras que las fintech representan el 10,5% y el resto de las entidades explica el 6,8%.

En cantidad de personas, 14,2 millones mantienen deudas con bancos, cifra que cayó levemente respecto del mes anterior. En cambio, aumentó el número de personas que se financian exclusivamente fuera del sistema bancario, principalmente a través de fintech y otros proveedores de crédito.

Las fintech registran mayores niveles de incumplimiento

El informe muestra diferencias según el tipo de acreedor. Entre quienes poseen deuda únicamente con bancos, el 20% presenta atrasos en los pagos. Ese porcentaje asciende al 28,4% entre quienes solo tienen créditos con fintech.

Si se analiza el volumen de deuda, la irregularidad alcanza el 12,6% en bancos, 21,6% en fintech y 46,9% en el resto de las entidades financieras.

Durante mayo, la mora aumentó especialmente entre quienes mantienen créditos exclusivamente con bancos y entre aquellos que combinan deudas con bancos, fintech y otros prestamistas.

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