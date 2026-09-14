El Senado buscará convertir en ley esta semana los proyectos sobre el Banco Central e Inocencia Fiscal

El Senado sesionaría el jueves para tratar dos proyectos impulsados por el oficialismo que ya cuentan con dictamen y podrían convertirse en ley.

El Senado nacional tendrá su séptima sesión del período ordinario, para tratar dos temas que le interesan particularmente al Gobierno de Javier Milei: Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal.

La cita será el jueves que viene, 17 de septiembre, seguramente en horas de la mañana, con los citados proyectos que obtuvieron precisamente dictamen la semana que pasó, el miércoles 9 de septiembre, y que de ser aprobados sin modificaciones se convertirán en ley. Recordemos que el paso de ambas iniciativas por el recinto de Diputados se dio el 26 de agosto, con aprobaciones holgadas, sobre todo en el caso de la modificación para el Banco Central.

Con relación a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa del Gobierno define como misión central del BCRA “la preservación del valor de la moneda nacional”. En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

Respecto a Inocencia Fiscal II, se establecieron límites para funcionarios y por pedido de los bloques aliados, a raíz del antecedente Manuel Adorni. Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El dólar mayorista bajó a 1.511 pesos y mantiene una dinámica de subas y bajas en torno a los 1.500 pesos.

Biocombustibles

No serán esos los únicos temas a abordar. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, espera poder sumar esta semana el proyecto para reformar la ley de Biocombustibles, que eleva los cortes de Bioetanol del 12 al 15% y de Biodiesel del 7,5 al 10%.Este tema iba a ser el central si la semana pasada hubiera habido sesión, pero finalmente se postergó la misma por algunas diferencias que persistían en torno al texto final.

Según consignó el sitio Parlamentario, el oficialismo quiere sumar a la sesión de este 17 de septiembre los proyectos de traspaso de competencia judicial a la Ciudad de Buenos. Se trata de un acuerdo de transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores, y del Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales, celebrados el pasado 3 de julio.

No se incluirán esta semana los proyectos sobre desarrollo del mercado de carbono en la Argentina. Las iniciativas contempladas para llegar al recinto fueron tres, correspondientes a tres propuestas diferentes. Una de ellas, presentada por la senadora Flavia Royón, establece un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono.

Otra, impulsada por los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, fija presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo de estos mercados e incorpora su vinculación con el mercado de capitales. La tercera, presentada por el senador Jorge Capitanich, propone una regulación para la emisión y el desarrollo de Activos Financieros Ambientales (AFA). Según pudo saberse, esos temas todavía necesitan más acercamientos que esperan alcanzar en los próximos días y quedarán entonces para una sesión posterior.