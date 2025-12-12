Cierre de Institutos de Educación Superior: "Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado"

Mientras continúan en estado de alerta y movilización por posibles cierres, docentes los institutos de Educación Superior de Entre Ríos, salieron al cruce de la nota publicada en redes sociales por parte de la Dirección de Educación Superior, dependiente del Consejo General de Educación, que indica, entre otras cuestiones, que “los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas tienen garantía de continuidad”. “Hace muchos años dejó de titularizarse en el Nivel Superior, por tanto -si como dice- se le asegura la estabilidad, es apenas unos pocos. Además, nos quieren obligar a pensar la educación como un elemento de mercado cuando no es así”, dijo a UNO la profesora Daniela Godoy, docente en el Institutos de Educación Superior de Cerrito.

En diálogo con UNO aclaró: “En primer lugar, los docentes nos basamos en los dichos oficiales del director de la DES, Eugenio Medrano, en reunión con todos los rectores de institutos de formación de Entre Ríos, y en el mail recibido en las instituciones que especificaba continuidad por una cohorte de carreras de planta permanente. Por otra parte, no hay más de una docena de docentes titulares en toda la provincia. Hace muchos años dejó de titularizarse en el Nivel Superior”.

eugenio Medrano educación superior CGE "Los docentes nos basamos en los dichos oficiales del director de la DES, Eugenio Medrano, en reunión con todos los rectores de institutos de formación de Entre Ríos", dijo Godoy.

Anuncio e inicio del conflicto

El martes 2 de diciembre las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) representados por el director de Educación Superior Eugenio Medrano (exsecretario general de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y los vocales Elsa Chapuis y Santiago Laumann, informaron a los rectores de los Institutos de Formación Docente que los estudiantes preinscritos a las carreras de planta temporaria, no tenían asegurada la posibilidad de iniciar el cursado. Es decir, que esas carreras no tendrán continuidad en el ciclo lectivo 2026.

En ese encuentro Medrano delineó el estado de situación de los institutos superiores de formación docente de Entre Ríos, y mostró dónde hay “déficit” y en qué lugares “superávit”, y de qué forma se va a aplicar una eventual reducción. Luego de esa reunión hubo un estado de zozobra en todos los institutos que están a la espera de definiciones por cuanto no saben si se abrirán o no las inscripciones para el año académico 2026, y de abrirse, qué podrán ofrecer y qué no.

Los pormenores de lo que se habló en ese encuentro virtual bajó a todos los institutos, profesores y alumnos, y rápidamente se viralizó el rechazo. Entre muchas otras cuestiones, las comunidades educativas plantearon que el enfoque está centrado exclusivamente en números, sin contemplar las múltiples dimensiones pedagógicas, territoriales y sociales que atraviesan la formación docente.

Como consecuencia, entre martes y miércoles se realizaron numerosas asambleas y marchas en contra de las medidas, fue en Victoria, Concepción del Uruguay, La Paz, Santa Elena, San José de Feliciano, Cerrito, Concordia, Bovril y Nogoyá y en medio, la publicación en la página de Gobierno que generó mayor malestar aún.

Embed

“No pueden jugar de esa manera con los tiempos de quienes quieren seguir una carrera. No nos garantizan esa continuidad a diciembre del 2025, en nuestro caso, en el profesorado de Enseñanza Especial pero en otros institutos son muchísimas las carreras no tienen garantizado el inicio. Por otra parte habla de un estudio y relevamiento, es decir que quieren cerrar carreras de acuerdo al número de ingresantes y egresados, no piensan en una formación como posibilidad de abrirse al mundo, como formación humana. Nos están haciendo discutir en termino de mercado y nosotros a la educación no la consideramos un elemento de mercado, sino un derecho”, dijo la consultada a UNO.

TE PUEDE INTERESAR >> Institutos de Educación Superior denuncian y se movilizan por cierres

Entre tanta incertidumbre, fue la senadora justicialista Nancy Miranda la que, luego de reunirse con el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, salió a garantizar que, por lo menos en el departamento Federal no habrá cierres: “No existe ninguna posibilidad que esa situación se de en nuestro departamento, ni en el 2026, tampoco en el 2027. Tampoco hay cierres previstos para el resto de la Provincia”, aseguró.

asamblea instituto formación docente Bovril

La comunidad educativa de Entre Ríos no piensa lo mismo: “Desde la Dirección de Educación Superior se realizó pre inscripción en octubre de la oferta académica de los institutos. ¿Es serio y profesional de una nueva gestión que al día de hoy no nos den esta respuesta? ¿Tanta incertidumbre con las carreras de planta temporaria? ¿Es políticamente creíble y confiable una gestión que recorta propuestas de educación a días de cerrar el ciclo lectivo? Si la decisión estaba tomada se hubiera informado en octubre. En junio/julio se presentó la oferta académica de continuidad y reconversión a la DES. Ese es el reclamo”, escribió la secretaria academica del Instituo Superior de Santa Elena, María Fernanda Rodríguez, en redes sociales.

Por su parte Mauro Ávalos destacó: “No hay titularizaciones desde el 2012. La mayoría está en horas vacantes, una gran deuda de los gremios que nunca trabajaron las titularizaciones en el Nivel Superior”.

asamblea instituto formación docente Santa Elena

“Adhiriendo a los comentarios anteriores se debe sumar que con el cierre de carreras le sacan las posibilidades de estudio a los jóvenes del interior, donde hay muy poca o nula oferta educativa, y no es casualidad que afecte a los sectores de menos ingresos, se les cae el verso meritocrático de mejorar la educación”, opinó Daniel Jacob.

Desde el Profesorado Superior en Ciencias Sociales aclararon: “En nuestra institución no existe un docente titular. Esto es una ironía y una falacia que da cuenta que a nuestras autoridades no las asesoran”. También Mari Boggia indicó: “Prácticamente no existen docentes titulares en el nivel superior: quienes habían titularizado se jubilaron y no hubo nuevas titularizaciones. Ergo, queda en evidencia que no se garantizan los derechos de docentes del nivel superior, y que cerrarán carreras en donde no haya docentes titulares”.

asamblea Instituto Cerrito

Damián Arévalo, intendente de San José de Feliciano también habló sobre lo que está ocurriendo y el riesgo para el Instituto de Formación Docente de Feliciano: "No sólo como intendente, sino como vecino e hijo de una docente que pasó buena parte de su vida por esa alta casa de estudios, debo expresar mi preocupación por el mero hecho de la posibilidad de que el instituto, se vea modificado en su funcionamiento, después de tantos años de formar docentes y técnicos. No está en juego solo aquí la pérdida de trabajo docente, sino la posibilidad de estudiar de nuestros jóvenes que tienen en su título, sea cual fuere, la única forma de ser libres y abrirse camino en la vida con trabajo y dedicación. Si bien es cierto que no hay nada en concreto aún, la sola posibilidad de que se pierdan cargos o cátedras, le da valor a la preocupación o estado de alerta que surge del personal docente y del alumnado por esta cuestión. Estoy convencido de que existen varios cargos, que ni se concursaron en otros reaparticiones provinciales -como se dijo en campaña- que deberían evaluarse antes de ajustar en la educación, cuestión esta que parecería un total desatino para el futuro. Pediré reunirme, junto a las legisladoras locales, con el director de Enseñanza Superior para poder evacuar dudas y llevar tranquilidad de que nuestro querido Instituto de Formación Docente no sufra ajuste alguno, puesto que durante décadas ha demostrado su importancia en la comunidad y en la zona", escribió en sus redes.