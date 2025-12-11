Los docentes eligen este jueves a sus representantes en el CGE

Docentes eligen este 11 a sus representantes ante el CGE. La participación es obligatoria y se utilizará por primera vez el sistema de BUP

Este jueves entre las 8 y las 18 horas, se realizarán las elecciones de representantes docentes en el Consejo General de Educación, conforme el decreto Nº 2831/25. La jornada electoral convocará de manera obligatoria a todos los docentes activos de la provincia (titulares, interinos y quienes ocupen cargos vacantes) para elegir al vocal titular y suplente del CGE, así como a los representantes docentes ante el jurado de concursos y el tribunal de calificaciones y disciplina.

La realización del proceso electoral estará a cargo del Tribunal Electoral dentro del CGE, que trabajó de manera articulada con la secretaría de Asuntos Políticos del ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, garantizando la correcta organización y fiscalización de la jornada.

Por primera vez en este tipo de comicios se empleará la Boleta Única Papel (BUP), un instrumento que reunirá todas las listas oficializadas y permitirá seleccionar categorías individuales o la opción de lista completa. Hay 142 mesas habilitadas en 126 escuelas y hay 26.000 docentes habilitados para votar.

Las autoridades de mesa y los fiscales deberán presentarse desde las 7 horas para recibir el material electoral, habilitar las aulas, verificar acreditaciones y garantizar el normal funcionamiento del proceso. Solo podrán votar quienes figuren en el padrón correspondiente y presenten DNI tarjeta, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento.

Los electores recibirán una BUP firmada por la autoridad de mesa, que deberán completar dentro del box de votación, sin dispositivos de grabación de ningún tipo. En caso de error, podrán solicitar el reemplazo de la boleta, que será resguardada para su remisión al Tribunal Electoral. A las 18 horas se cerrará el ingreso al lugar de votación.

Luego se realizará el escrutinio, para más tarde conocer a través de la página web del CGE (https://cge.entrerios.gov.ar/) los resultados del acto eleccionario. Desde el organismo se insta a las instituciones educativas, autoridades de mesa, fiscales y electores a cumplir rigurosamente con las indicaciones oficiales para asegurar una jornada transparente y ordenada.

Para aquellas personas que quieran consultar el padrón definitivo lo pueden hacer a través del siguiente enlace: https://cge.entrerios.gov.ar/padron-docente-2025/

El personal docente elegirá por voto directo, secreto y obligatorio los siguientes representantes:

A) 1 vocal titular para integrar el Consejo General de Educación, y un suplente.

B) Para integrar el Jurado de Concursos:

Educación Primaria:

– 4 vocales titulares.-

4 vocales suplentes.

Educación Secundaria:

-4 vocales titulares

– 4 vocales suplentes.

Educación Superior:

– 2 vocales titulares.

– 2 vocales suplentes.

C) Para integrar el Tribunal de Calificaciones y Disciplina:

– 4 vocales titulares

-4 vocales suplentes.