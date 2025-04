Condenaron a 14 y 12 años de prisión a los Kiczka por tenencia de material de abuso sexual infantil

En detalle, Sebastián estaba acusado de tenencia y facilitación de videos de violaciones en perjuicio de niños y niñas y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años.

Los cargos que hacen referencia a filmaciones de explotación sexual están agravadas por ser las víctimas menores de 13 años.

La acusación en el juicio estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka, quienes habían pedido 15 años de cárcel para el exlegislador y 12 para su hermano. El alegato de la fiscalía tuvo como fundamentos principales el material encontrado en dos computadoras y un pendrive y las contradicciones en las que incurrió Germán Kiczka durante sus distintas declaraciones.

Germán Kiczka (1).jpg

El defensor de el exlegislador misionero había pedido su absolución, mientras que los abogados de su hermano Sebastián solicitaron que sea declarado insano y que tenga una medida de seguridad. Sin embargo, el tribunal desestimó ambos reclamos.

En primer término, Gonzalo De Paula, abogado de Germán, había insistido en la inocencia de su representado: "Reclamo que se desestimen todas las imputaciones".

El letrado basó su presentación en que Sebastián Kiczka confesó que él utilizaba la computadora Acer para descargar videos sobre "trabajos artísticos de estilo futurista".

"Sebastián amplió su declaración en cinco ocasiones y en una de ellas ratificó que utilizaba la Acer y la Lenovo, notebook que pertenecía a Germán".

Por otro lado, María Laura Alvarenga y Eduardo Paredes también había solicitado que el hermano de Germán reciba una medida sanitaria por su adicción al alcohol y las drogas.

Ambos fundamentaron que el hombre de 47 años tendría que estar internado en un centro neuropsiquiátrico por sus problemas de salud, una estrategia que serviría para evitar una posible condena.

Además, los defensores señalaron que "no está probado el abuso sexual simple a una adolescente de 15 años".

En la audiencia final del caso, el fiscal Martín Rau afirmó que demostraron "la descarga y exhibimos videos de abuso sexual infantil". Por su parte, el exdiputado provincial uso de su posibilidad de retirarse del establecimiento.

Germán Kizcka pedofilia.jpg

Caso Kiczka: el alegato final de la fiscalía

La última audiencia comenzó aproximadamente a las 8:30 de este miércoles. Germán Kiczka fue declarado culpable de los delitos de tenencia, facilitación y distribución de MASI mientras que su hermano, Sebastián, fue sentenciado por tenencia y facilitación de videos de violaciones en perjuicio de niños y niñas y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real de una adolescente de 15 años.

En el inicio de la audiencia, el fiscal Rau afirmó que demostraron la "descarga" los videos de abuso sexual infantil por parte de los hermanos. "A mí, en lo personal me dañó verlos", explicó el funcionario judicial.

En detalle, Rau aseguró que "esas filmaciones son para satisfacer el apetito de quienes los consumen" y denuncio que "hay material de zoofilia en muchos casos". Luego, agregó: "el volumen probatorio era tan lógico que el castillo de naipes se derrumbó".

Sobre el allanamiento de la casa de los Kiczka, donde se hallaron muchos elementos informáticos, tales como un CPU, un pendrive SanDisk, la notebook Acer y un celular Xiaomi Note 8, Rau detalló: "se encontró material de una adolescente de 16 años manteniendo relaciones sexuales".

"Se determinó que el usuario de la computadora Acer era Germán Kiczka y se hallaron carpetas a nombre del acusado. Había imágenes del ex diputado participando de actos del partido Activar", explicó

La fiscalía también presentó como prueba los aberrantes nombres de los archivos encontrados en los dispositivos electrónicos. Los mismos - irreproducibles - hacen referencia constante a la pedofilia y el abuso sexual de menores.

Luego, el fiscal Alejandro Vladimir Glinka recalcó que "van a encarar este alegato con la verdad por más que moleste". Además, también acusó a la defensa del exdiputado y su hermano: "los informes de los peritos de defensa son truchos. Trataron de torcer la realidad con inventos porque nunca hablaron de hechos reales". En este sentido, Glinka aseguró que los acusados tenían a disposición videos de abuso sexual infantil para "cualquier degenerado".

Así, Glinka acusó a los jueces de ser unos "burros" a raíz de que "no entienden el derecho" y exigió que el padre de los hermanos, Leonardo Kiczka, y el diputado Pedro Puerta sean investigado más en profundidad. "No podemos aceptar que el diputado Pedro Puerta presente un escrito y no venga a declarar presencialmente", añadió el fiscal de la causa.