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Coimas: piden ampliar la investigación contra la familia Kovalivker

La familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina relacionada a la causa Andis está sospechada de aportar 70.000 dólares a Javier Milei

14 de abril 2026 · 10:28hs
La familia Kovalivker

La familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina relacionada a la causa Andis está sospechada de aportar 70.000 dólares a Javier Milei 
La familia Kovalivker

La familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina relacionada a la causa Andis está sospechada de aportar 70.000 dólares a Javier Milei 

El abogado Yamil Castro Bianchi presentó el lunes un pedido formal ante la justicia para ampliar la investigación penal contra la familia Kovalivker, propietaria de la Droguería Suizo Argentina. La solicitud, radicada ante el juez Daniel Rafecas, se fundamenta en la filtración de audios de la exvocera de la firma, Florencia Pérez Roldán, que sugieren el pago de 70.000 dólares para financiar un acto de campaña del actual presidente Javier Milei bajo la apariencia de una presentación editorial.

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El financiamiento del acto en el Movistar Arena

De acuerdo con los audios, difundidos por Página 12, que motivaron el escrito judicial, Eduardo Kovalivker habría entregado la suma de 70.000 dólares para costear el alquiler del estadio Movistar Arena para el evento realizado el 6 de octubre del año pasado.

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Según se detalla en la denuncia, la contratación del recinto fue canalizada a través de la editorial Hojas del Sur y su titular, Andrés Mego, para presentar el libro La construcción del Milagro, escrito por Milei, funcionando como una "excusa" para el cierre de campaña.

La causa judicial investiga el presunto delito de dádivas, bajo la sospecha de que estos pagos buscaban garantizar privilegios en el mercado de medicamentos para personas con discapacidad, sector donde la droguería mantiene intereses comerciales.

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Maniobras de ocultamiento de pruebas

Los audios revelados describen una serie de acciones destinadas a evitar la acción de la justicia tras recibir alertas sobre posibles allanamientos. Entre los hechos reportados se encuentran:

  • La interceptación de Emanuel Kovalivker por fuerzas de seguridad en Nordelta mientras transportaba 260.000 dólares retirados de una caja fuerte.
  • El desprendimiento de teléfonos celulares, que habrían sido arrojados al río para impedir peritajes.
  • El extravío momentáneo de otros 50.000 dólares que fueron arrojados a un contenedor de basura y posteriormente recuperados por la familia.

Ante estos indicios, el abogado Castro Bianchi solicitó que Pérez Roldán sea citada como testigo para reconocer la autenticidad de su voz y aportar documentación respaldatoria, además de requerir pericias técnicas sobre las comunicaciones de los implicados.

Suizo Argentina.jpeg
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Postura de la defensa y la empresa

Desde el entorno de Suizo Argentina, se ha rechazado la vinculación de la empresa con las maniobras investigadas. La defensa sostiene que Eduardo Kovalivker se desvinculó legalmente de la gestión de la droguería hace 18 años y que la dirección actual está en manos de sus hijos, Jonathan y Emanuel.

Asimismo, allegados al empresario negaron formalmente haber realizado los aportes de dinero mencionados en las grabaciones de la exvocera.

La justicia deberá determinar ahora la veracidad de los testimonios contenidos en los audios y si el financiamiento del evento constituyó una dádiva irregular en el marco de la relación entre el sector farmacéutico y la gestión de Javier Milei.

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