Luto en el rock nacional: falleció el Indio Solari

El músico tenía 77 años y falleció en su casa de Parque Leloir. Estaba enfermo de Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de un emblema del rock argentino, el Indio Solari , cuya partida este 5 de junio ha conmocionado profundamente a la escena cultural del país. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien murió en su residencia de Parque Leloir, en Ituzaingó, dejó un legado que trasciende generaciones. Su última interacción pública destacada había sido en enero, cuando envió un mensaje de agradecimiento al recibir el título Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

Su camino artístico se cimentó en 1975, cuando fundó Los Redondos en la ciudad de La Plata junto a Skay Beilinson. La banda se distinguió por una estética propia y una férrea independencia artística, manteniéndose siempre al margen de los grandes medios de comunicación. A lo largo de su trayectoria con el grupo, editó nueve álbumes de estudio que hoy son pilares del rock nacional, incluyendo obras maestras como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y Luzbelito.

El recital en la ciudad de Gualeguaychú significó el reencuentro de cuatro de los cinco integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se separó en 2001. (Foto UNO/Juan Ignacio Pereira)

El recital en la ciudad de Gualeguaychú significó el reencuentro de cuatro de los cinco integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se separó en 2001. (Foto UNO/Juan Ignacio Pereira)

Tras la disolución de la banda en 2001, Solari inició en 2004 una exitosa etapa solista con el lanzamiento de El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel). Acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, continuó produciendo material de gran impacto como Porco Rex, El perfume de la tempestad y su entrega final de estudio en 2018, El ruiseñor, el amor y la muerte. Durante este periodo, el músico logró mantener una conexión mística e intensa con sus seguidores, quienes lo acompañaron fielmente en cada una de sus presentaciones masivas.

Recital del Indio Solari en Gualeguaychú (6)

Más allá de su música, el Indio Solari se consolidó como el máximo referente de la contracultura y uno de los artistas más enigmáticos de las últimas décadas. Su figura magnética y el uso magistral de la metáfora en sus letras lo transformaron en un personaje central del arte popular argentino.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo irrepetible de la historia musical.