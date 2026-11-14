Chile ratificó que no pedirá autorización a Argentina para enviar un buque a Malvinas. El viaje genera tensión por posible vínculo con la actividad petrolera.

Chile desafía a Argentina por el viaje de un buque a Malvinas y crece la tensión diplomática.

El gobierno de Chile ratificó que no solicitará autorización a la Argentina para que el buque mercante Danstar viaje desde Punta Arenas hasta las islas Malvinas. La decisión abrió un nuevo frente de tensión diplomática, en medio de la controversia por la explotación petrolera en el Atlántico Sur y los reclamos argentinos sobre la soberanía del archipiélago.

El canciller argentino, Pablo Quirno, exigió que la naviera chilena cumpla con la normativa nacional y solicite autorización previa para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas. Sin embargo, su par trasandino, Francisco Pérez Mackenna, defendió el derecho de libre navegación contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

“En este contexto, los países no piden permiso”, afirmó el funcionario chileno, quien sostuvo que el recorrido se encuentra amparado por el denominado derecho de paso inocente. La empresa Eastern Island Logistics mantiene previsto el primer viaje del Danstar para el 17 de diciembre.

Malvinas y la controversia por la explotación petrolera

El conflicto se desarrolla mientras la Argentina y el Reino Unido esperan una resolución del Tribunal del Mar sobre su competencia para intervenir en la disputa vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en aguas próximas a las Malvinas.

La preocupación argentina radica en que el abastecimiento comercial desde Chile pueda incluir maquinaria pesada, herramientas y vehículos destinados a facilitar las operaciones de las compañías vinculadas con la explotación offshore.

El proyecto Sea Lion involucra a la petrolera israelí Navitas Petroleum y a la británica Rockhopper Exploration. En ese contexto, la presencia de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en Puerto Argentino sumó un componente político a la controversia. Durante su visita mantuvo encuentros con legisladores isleños, quienes le informaron sobre el avance de la iniciativa energética.

Desde la naviera chilena rechazaron que el traslado de mercaderías represente una provocación. Su gerente general, Pablo Pacheco, aseguró que ya se encuentra comprometida aproximadamente la mitad de las 1.400 toneladas de capacidad del buque.

Según explicó, el cargamento estará integrado principalmente por frutas, verduras y materiales destinados a viviendas, jardines y establecimientos educativos. No obstante, medios chilenos señalaron que también podrían transportarse vehículos y maquinaria.

Chile reactiva una ruta comercial hacia Malvinas

Desde el 4 de noviembre, proveedores de la Región de Magallanes comenzaron a trasladar mercaderías hacia los depósitos del puerto de Punta Arenas. Allí permanecerán almacenadas hasta la partida de la embarcación.

El alcalde de esa ciudad, Claudio Radonich, defendió la recuperación de una conexión comercial interrumpida desde 2011. También descartó que la operación constituya una iniciativa política y sostuvo que se desarrolla entre empresas privadas, bajo las disposiciones de los tratados internacionales.

La compañía decidió utilizar el Estrecho de Magallanes en lugar del Pasaje de Drake. Según el planteo argentino, ese recorrido implicaría atravesar aguas territoriales nacionales al ingresar al Atlántico.

Repercusiones en el Congreso argentino

La controversia también llegó al Congreso argentino. La diputada Agustina Propato, de Unión por la Patria, presentó una iniciativa conocida en Chile como “Ley anti-Danstar”, que propone medidas para interrumpir el recorrido, inspeccionar la embarcación y conducirla hacia un puerto nacional.

Por su parte, el diputado Nicolás Trotta impulsó un proyecto para que la Cancillería lleve al Mercosur el debate sobre la colaboración logística y comercial con las islas.

El legislador radical Pablo Juliano también cuestionó la política exterior del gobierno de Javier Milei y reclamó una posición más firme en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas.

Mientras tanto, la Falkland Islands Development Corporation confirmó el 17 de diciembre como fecha de salida del Danstar. La atención diplomática también estará puesta en el Tribunal del Mar, cuya decisión se espera para el 28 de noviembre y podría incidir en el escenario de creciente tensión regional.