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ATE anunció un paro nacional en reclamo de aumento salarial

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de abril. Se exige la reapertura de las paritarias salariales.

9 de abril 2026 · 20:40hs
ATE avisó que el 21 de abril llevará adelante un paro nacional. 

ATE avisó que el 21 de abril llevará adelante un paro nacional. 

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de este mes en reclamo de la reapertura de paritarias. La decisión se conoció en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias.

LEER MÁS: Paritaria nacional: UPCN aceptó el aumento del 2,2% y ATE lo rechazó por "insuficiente"

Qué expresaron desde ATE

“El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, en sus redes.

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Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

Y finalizó: “El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”.

ATE Paro Nacional Aumento Salarial Paritarias
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