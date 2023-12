Alberto Fernández lamentó no haber podido reducir la pobreza

"Guardo el dolor de no haber mejorado la vida de quienes aún están en la pobreza", dijo Alberto Fernández en un mensaje de balance de su presidencia.

El presidente Alberto Fernández emitió un mensaje por cadena nacional para realizar un balance de sus cuatro años de gobierno. Destacó una serie de "hitos" y enumeró las causas que impidieron una mejora de la situación económica, principalmente la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Guarda el dolor profundo de no haber llegado a mejorar la vida de quienes aún están en la pobreza", sostuvo.

El mandatario reconoció que su administración no alcanzó los objetivos que se propuso "en el fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza". Al respecto, explicó: "Fue porque las circunstancias y el contexto no nos acompañaron y también porque deberíamos haberlo hecho mejor o diferente".

A lo largo de su mensaje, mencionó las circunstancias que debió atravesar su gestión, como las consecuencias de la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía. Pero sostuvo que el principal escollo fue la deuda con el FMI contraída por su antecesor, Mauricio Macri.

Al final, valoró haber cuidado las instituciones al cumplirse 40 años desde la restauración democrática. "A 40 años de Democracia, defendámosla cada día, como nos enseñaron las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, y todos y todas quienes nos marcaron el camino. Más y mejor democracia, siempre".

"No es razonable detener la producción"

En su última cadena nacional, Alberto Fernández subrayó que “no es razonable pensar en un ajuste que detenga la producción y restrinja el empleo y el consumo", tras señalar que en 2024 ingresarán al país unos 35.000 millones de dólares por "exportaciones agrícolas, ganaderas, de gas y de litio".

Al advertir sobre el ajuste que anunció que implementará Javier Milei cuando asuma la presidencia, Fernández destacó: "Gracias al gasoducto que construimos, dejaremos de gastar 5.000 millones de dólares para importar gas licuado" y sostuvo que "de aquí hasta el 2030 las estimaciones marcan que las exportaciones sumadas de bienes y servicios crecerán el 80%".

"Debemos cuidar que bajo el argumento de querer resolver el problema fiscal no se vulneren los derechos de los que trabajan ni se frustren las aspiraciones de los que invierten y producen", advirtió Fernández.

El Presidente reconoció, por otra parte, que "no se alcanzaron los objetivos" en lo relativo al "fortalecimiento del ingreso, la lucha contra la inflación y la disminución de la pobreza", y consideró que "las circunstancias y el contexto no acompañaron". Y asumió: "Deberíamos haberlo hecho mejor o diferente".

Sin embargo, evaluó que el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei "encontrará un país más federal, más justo, más potente, con enormes posibilidades de avanzar en el camino marcado".

"Argentina es un país mucho mejor que hace cuatro años: con más trabajo, más obras de infraestructura construidas, más viviendas, más industria, más universidades, más derechos para las mujeres y disidencias, más desarrollo de ciencia y tecnología", remarcó.

Néstor y Cristina

Fernández agradeció a todo su equipo de trabajo a nivel nacional, provincial y municipal, aseguró que se actuó "de buena fe y honradamente" y afirmó: "Como siempre nos marcaba Néstor (Kirchner), como siempre creyó Cristina (Fernández de Kirchner), estoy convencido de que hacemos política para poder transformar la Patria. Mi reconocimiento también a ellos".

La grieta

“Lamento no haber podido terminar con la grieta que nos separa y nos enfrenta”, sostuvo el mandatario. “He aprendido que para cerrar la grieta no hace falta someter al otro. No se trata de ver quien impone su relato. Lo que hace falta es caminar junto al otro. Aprender a profundizar los acuerdos y a minimizar las diferencias”, remarcó.

La pandemia

El Presidente sostuvo que durante la pandemia por el Covid-19, el gobierno decidió "proteger a la ciudadanía por sobre cualquier otra cosa", al recordar que se le pidió a los argentinos que "permanecieran en sus casas porque era la única herramienta que la medicina recomendaba".

"Estuvimos en el grupo de países que iniciamos la inmunidad de sus pueblos y llevamos adelante el plan de vacunación más grande que nuestra historia registra. Buscamos vacunas en todo el mundo. Fuimos parte de la producción de las mismas. Al día de hoy, hemos inoculado más de 130 millones de dosis de esas vacunas", destacó.

En ese sentido, afirmó que Argentina desarrolló su propia vacuna contra el coronavirus, lo que significa "un hito para la ciencia" del país.

"Formamos parte de los países que consiguieron altos niveles de inmunidad. Mi eterna gratitud a los hombres y mujeres de nuestro sistema de salud que dieron todo de sí para salvar vidas. Priorizamos la salud, pero lo hicimos protegiendo el sistema económico", subrayó.

Empleo

Fernández consideró que en su gestión, "Argentina vio crecer su economía un 16% entre 2021 y 2022 y el empleo registrado comenzó un crecimiento que lleva 37 meses ininterrumpidos"

"Es el lapso más prolongado de creación de empleo observado en democracia. El empleo industrial es el más alto de los últimos seis años. Con el empleo aumentó el consumo y así registramos 30 meses consecutivos de crecimiento. El consumo privado hoy es un 10% mayor que antes de la pandemia", apuntó.

Además aseguró que "el mercado de trabajo continuó mejorando sus indicadores", y subrayó: "La conflictividad laboral observada en nuestro mandato, ha sido la más baja de los últimos 12 años".

"La tasa de empleo se ubica en niveles récord de 44,6%; la tasa de desocupación presentó niveles mínimos en términos históricos: 6,2%. El total del empleo registrado llegó a niveles máximos desde 2012 con 13.320.000 ocupados", consignó.