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Informe revela inquietantes datos de pobreza, desocupación y trabajo en Entre Ríos

La economía creció (4,4 por ciento en 2025), pero por primera vez en la historia reciente argentina ese crecimiento convivió con un aumento de la desocupación.

1 de mayo 2026 · 21:51hs
Informe revela inquietantes datos de pobreza

Informe revela inquietantes datos de pobreza, desocupación y trabajo en Entre Ríos

El Día del Trabajador llega a la Argentina con una doble paradoja estadística: el Indec informó que la pobreza bajó al 28,2 por ciento en el segundo semestre de 2025 –el nivel más bajo desde principios de 2018–, pero al mismo tiempo la desocupación trepó al 7,5 por ciento en el cuarto trimestre y se destruyeron, en dos años de gestión libertaria, 290 mil puestos de trabajo formales en todo el país.

¿Economía creciente?

La economía creció (4,4 por ciento en 2025), pero por primera vez en la historia reciente argentina ese crecimiento convivió con un aumento de la desocupación. En Entre Ríos el cuadro es más grave: cerraron alrededor de 870 empresas, se perdieron más de 6.400 empleos registrados y Concordia volvió a quedar al frente del ranking nacional de pobreza. Y mientras el debate público se concentra en los aglomerados de Paraná y Concordia, hay una provincia entera –Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Santa Elena, La Paz, Feliciano, Rosario del Tala, Gualeguay, Victoria– donde la pobreza y la desocupación crecen sin que ningún índice oficial las recoja.

Mientras que en la Patagonia los sueldos nominales superan los $3 millones, en las provincias del norte apenas alcanzan los $1,2 millones. 

Sueldos promedio privados alcanzan los $2 millones pero hay fuerte disparidad regional

El gobernador Rogelio Frigerio acompañó el recambio de autoridades en la UIER en Paraná.

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Datos del Indec

El Indec informó el 31 de marzo de 2026 que la pobreza en el segundo semestre de 2025 alcanzó al 28,2 por ciento de las personas y al 21 por ciento de los hogares en los 31 aglomerados urbanos relevados. La indigencia, que había trepado al 18,1 por ciento en el primer semestre de 2024, cerró 2025 en el 6,3 por ciento. En cifras absolutas, el organismo identificó 8,47 millones de personas pobres y 1,88 millones de indigentes. Proyectado al total del país, la cifra ronda los 13,2 millones de pobres y 2,9 millones de indigentes. Es el dato más bajo desde el primer semestre de 2018.

LEER MÁS: El desempleo en el Gran Paraná bajó un 0,9%, pero en Concordia subió un 2,2%

La caída se explica, según el propio organismo, porque el ingreso total familiar promedio subió 18,3 por ciento en el semestre, mientras que la canasta básica alimentaria avanzó 11,9 por ciento y la canasta básica total, 11,3 por ciento. Sin embargo, esta lectura optimista convive con advertencias técnicas serias. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que dirige el sociólogo Agustín Salvia en la Universidad Católica Argentina, sostiene que hasta tres cuartas partes de la baja oficial podrían explicarse por mejoras en la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y no por una recuperación efectiva. Para el ODSA, la pobreza al cierre del tercer trimestre de 2025 fue del 36,3 por ciento y la indigencia del 6,8 por ciento.

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