Fentanilo contaminado: la Justicia ampliará procesamientos tras 114 muertes

Tras la indagatoria del dueño de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el juez ampliará procesamiento de 13 imputados por 114 muertes y 49 secuelas

Si bien inicialmente la causa se centraba en 20 fallecimientos, la magnitud de los hechos ha escalado a un total de 114 muertes y 49 víctimas con secuelas, tras recibir fentanilo contaminado con bacterias.

Tras la indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el juez ampliará procesamientos de 13 imputados por 114 muertes y 49 víctimas con secuela

El juez federal Ernesto Kreplak analiza elevar la causa del fentanilo contaminado a juicio oral luego de la declaración del principal sospechoso. La investigación revela fallas críticas de seguridad, falsificación de documentos y una posible omisión de control por parte de la ANMAT.

Tras la reciente declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma , el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos de los 13 imputados en la mayor tragedia sanitaria del país. Si bien inicialmente la causa se centraba en 20 fallecimientos, la magnitud de los hechos ha escalado a un total de 114 muertes y 49 víctimas con secuelas , tras recibir fentanilo contaminado con bacterias.

Fentanilo contaminado Anmat 1

Principales implicados y medidas judiciales

La justicia ha centrado la responsabilidad en Ariel García Furfaro, considerado la figura central del entramado, quien se encuentra detenido y bajo un embargo récord de un billón de pesos ($1.000.000.000.000). Junto a él, otros 12 sospechosos enfrentan cargos como coautores o partícipes necesarios, incluyendo a su hermano Diego García y su madre Nilda Furfaro, así como directivos técnicos y jefes de área de los laboratorios involucrados.Las acciones judiciales inmediatas dependen de la resolución de las apelaciones de las defensas. Una vez superada esta instancia, el magistrado estaría habilitado para elevar el expediente a juicio oral, equiparando la envergadura de este caso con tragedias como Once o Cromañón.

Las irregularidades detectadas

La investigación judicial determinó un incumplimiento sistemático de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Entre los hallazgos más graves se encuentran:

Producción bajo clausura: El fentanilo fue fabricado en diciembre de 2024 mientras el laboratorio estaba bajo inspección por deficiencias críticas.

El fentanilo fue fabricado en diciembre de 2024 mientras el laboratorio estaba bajo inspección por deficiencias críticas. Falsificación de registros: El personal reconoció haber "dibujado" la documentación técnica para engañar a la ANMAT.

El personal reconoció haber "dibujado" la documentación técnica para engañar a la ANMAT. Contaminación severa: Se detectó que el agua utilizada para inyectables contenía niveles de arsénico entre seis y siete veces superiores al límite permitido .

Se detectó que el agua utilizada para inyectables contenía niveles de . Omisión de alerta: Los responsables no retiraron el producto del mercado a pesar de conocer la contaminación desde el 5 de mayo de 2025, obligando al juzgado a realizar el operativo de recuperación.

La defensa del sospechoso

En su declaración de 13 horas, García Furfaro negó su responsabilidad y sostuvo la teoría de un sabotage interno, alegando que alguien introdujo intencionalmente las bacterias en la línea de envasado. Asimismo, denunció una supuesta campaña mediática en su contra orquestada desde computadoras con direcciones IP ubicadas en Rusia.

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La mira sobre la ANMAT

Un avance clave en la causa es el pedido de la fiscalía para investigar la actuación de la ANMAT y el INAME. Se cuestiona que el organismo demoró tres días en responder a la alerta de contaminación enviada por el Hospital Italiano de La Plata y que el fentanilo no estaba sujeto a mecanismos de trazabilidad individual. Además, se investiga por qué no se realizaron controles efectivos tras detectarse un antecedente de contaminación con bacterias Ralstonia en dexametasona producida por el mismo laboratorio en 2023.

Ariel García Furfaro Juez Ernesto Kreplack Fentanilo contaminado HLB Pharma

¿Quiénes son los principales acusados y qué delitos se les imputan?

En la causa por la tragedia del fentanilo contaminado, que ha dejado un saldo de 114 muertes y 49 víctimas con secuelas, la justicia ha procesado a 13 personas. Los principales acusados y sus respectivas imputaciones son:

Núcleo Directivo y Familiar

Ariel Fernando García: Accionista mayoritario de HLB Pharma y dueño de Laboratorios Ramallo. Considerado la figura central , se le imputa ser coautor por tener conocimiento pleno de las deficiencias, ordenar la producción de los lotes contaminados, omitir el recupero farmacéutico y destruir prueba digital .

Accionista mayoritario de HLB Pharma y dueño de Laboratorios Ramallo. Considerado la , se le imputa ser por tener conocimiento pleno de las deficiencias, ordenar la producción de los lotes contaminados, omitir el recupero farmacéutico y . Diego Hernán García: Hermano de Ariel y responsable de Laboratorios Ramallo. Procesado como coautor por impartir directamente las órdenes de producción del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024.

Hermano de Ariel y responsable de Laboratorios Ramallo. Procesado como por impartir directamente las el 13 de diciembre de 2024. Nilda Furfaro: Madre de los García y vicepresidenta de HLB Pharma. Procesada como partícipe necesaria por prestar su nombre y firma para la operatoria y realizar gestiones ante la ANMAT.

Madre de los García y vicepresidenta de HLB Pharma. Procesada como por prestar su nombre y firma para la operatoria y realizar gestiones ante la ANMAT. Javier Martín Tchukrán: Director General. Procesado como coautor por su capacidad de decisión y por haber ordenado el borrado de los servidores del laboratorio tras conocerse la contaminación.

Fentanilo contaminado Anmat 1

Responsables Técnicos y de Liberación

José Antonio Maiorano: Director Técnico de HLB Pharma. Procesado como coautor por firmar la liberación al mercado de los lotes contaminados (31202 y 31244).

Director Técnico de HLB Pharma. Procesado como por de los lotes contaminados (31202 y 31244). Carolina Ansaldi: Directora Técnica de Laboratorios Ramallo. Procesada como coautora por firmar las órdenes de producción y registros de los lotes, a pesar de haber sido notificada previamente de deficiencias críticas por la ANMAT.

Personal Operativo y de Control de CalidadEl resto de los implicados han sido procesados mayoritariamente como coautores debido a su participación directa en la cadena de producción y ocultamiento:

Adriana Iúdica (Subjefa de Control de Calidad): Imputada por no reportar un ensayo de esterilidad positivo de contaminación y firmar protocolos como "sin observaciones".

Imputada por de contaminación y firmar protocolos como "sin observaciones". María Victoria García (Gestión de Calidad): Imputada por firmar registros conociendo la manipulación de documentación .

Imputada por firmar registros conociendo la . Wilson Daniel Pons (Jefe de Control de Calidad): Imputada por verificar y firmar los registros de los lotes a sabiendas de las irregularidades.

Imputada por verificar y firmar los registros de los lotes a sabiendas de las irregularidades. Edgardo Sclafani (Gerente de Producción), Eduardo Darchuk (Jefe de Producción), Arzolidys Astudillo Bolívar (Garantía de Calidad) y Rocío del Cielo Garay (Supervisora): Imputados por ejecutar las órdenes de producción, firmar protocolos con discrepancias y participar en la falsificación de registros ("dibujar" documentos).

Delitos y Conductas Generales ImputadasDe manera colectiva, el juzgado identificó conductas graves que sostienen las imputaciones: