Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Fentanilo contaminado: la Justicia ampliará procesamientos tras 114 muertes

Tras la indagatoria del dueño de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el juez ampliará procesamiento de 13 imputados por 114 muertes y 49 secuelas

1 de mayo 2026 · 10:33hs
Tras la indagatoria de Ariel García Furfaro

Tras la indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el juez ampliará procesamientos de 13 imputados por 114 muertes y 49 víctimas con secuela
 Si bien inicialmente la causa se centraba en 20 fallecimientos

 Si bien inicialmente la causa se centraba en 20 fallecimientos, la magnitud de los hechos ha escalado a un total de 114 muertes y 49 víctimas con secuelas, tras recibir fentanilo contaminado con bacterias.

El juez federal Ernesto Kreplak analiza elevar la causa del fentanilo contaminado a juicio oral luego de la declaración del principal sospechoso. La investigación revela fallas críticas de seguridad, falsificación de documentos y una posible omisión de control por parte de la ANMAT.

Tras la reciente declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak se encuentra en condiciones de ampliar los procesamientos de los 13 imputados en la mayor tragedia sanitaria del país. Si bien inicialmente la causa se centraba en 20 fallecimientos, la magnitud de los hechos ha escalado a un total de 114 muertes y 49 víctimas con secuelas, tras recibir fentanilo contaminado con bacterias.

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado, entre ellos el fentanilo. 

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

.Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Fentanilo contaminado Anmat 1

Principales implicados y medidas judiciales

La justicia ha centrado la responsabilidad en Ariel García Furfaro, considerado la figura central del entramado, quien se encuentra detenido y bajo un embargo récord de un billón de pesos ($1.000.000.000.000). Junto a él, otros 12 sospechosos enfrentan cargos como coautores o partícipes necesarios, incluyendo a su hermano Diego García y su madre Nilda Furfaro, así como directivos técnicos y jefes de área de los laboratorios involucrados.Las acciones judiciales inmediatas dependen de la resolución de las apelaciones de las defensas. Una vez superada esta instancia, el magistrado estaría habilitado para elevar el expediente a juicio oral, equiparando la envergadura de este caso con tragedias como Once o Cromañón.

Las irregularidades detectadas

La investigación judicial determinó un incumplimiento sistemático de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Entre los hallazgos más graves se encuentran:

  • Producción bajo clausura: El fentanilo fue fabricado en diciembre de 2024 mientras el laboratorio estaba bajo inspección por deficiencias críticas.
  • Falsificación de registros: El personal reconoció haber "dibujado" la documentación técnica para engañar a la ANMAT.
  • Contaminación severa: Se detectó que el agua utilizada para inyectables contenía niveles de arsénico entre seis y siete veces superiores al límite permitido.
  • Omisión de alerta: Los responsables no retiraron el producto del mercado a pesar de conocer la contaminación desde el 5 de mayo de 2025, obligando al juzgado a realizar el operativo de recuperación.

La defensa del sospechoso

En su declaración de 13 horas, García Furfaro negó su responsabilidad y sostuvo la teoría de un sabotage interno, alegando que alguien introdujo intencionalmente las bacterias en la línea de envasado. Asimismo, denunció una supuesta campaña mediática en su contra orquestada desde computadoras con direcciones IP ubicadas en Rusia.

Anmat.jpg

La mira sobre la ANMAT

Un avance clave en la causa es el pedido de la fiscalía para investigar la actuación de la ANMAT y el INAME. Se cuestiona que el organismo demoró tres días en responder a la alerta de contaminación enviada por el Hospital Italiano de La Plata y que el fentanilo no estaba sujeto a mecanismos de trazabilidad individual. Además, se investiga por qué no se realizaron controles efectivos tras detectarse un antecedente de contaminación con bacterias Ralstonia en dexametasona producida por el mismo laboratorio en 2023.

Ariel García Furfaro Juez Ernesto Kreplack Fentanilo contaminado HLB Pharma

¿Quiénes son los principales acusados y qué delitos se les imputan?

En la causa por la tragedia del fentanilo contaminado, que ha dejado un saldo de 114 muertes y 49 víctimas con secuelas, la justicia ha procesado a 13 personas. Los principales acusados y sus respectivas imputaciones son:

Núcleo Directivo y Familiar

  • Ariel Fernando García: Accionista mayoritario de HLB Pharma y dueño de Laboratorios Ramallo. Considerado la figura central, se le imputa ser coautor por tener conocimiento pleno de las deficiencias, ordenar la producción de los lotes contaminados, omitir el recupero farmacéutico y destruir prueba digital.
  • Diego Hernán García: Hermano de Ariel y responsable de Laboratorios Ramallo. Procesado como coautor por impartir directamente las órdenes de producción del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024.
  • Nilda Furfaro: Madre de los García y vicepresidenta de HLB Pharma. Procesada como partícipe necesaria por prestar su nombre y firma para la operatoria y realizar gestiones ante la ANMAT.
  • Javier Martín Tchukrán: Director General. Procesado como coautor por su capacidad de decisión y por haber ordenado el borrado de los servidores del laboratorio tras conocerse la contaminación.
Fentanilo contaminado Anmat 1

Responsables Técnicos y de Liberación

  • José Antonio Maiorano: Director Técnico de HLB Pharma. Procesado como coautor por firmar la liberación al mercado de los lotes contaminados (31202 y 31244).
  • Carolina Ansaldi: Directora Técnica de Laboratorios Ramallo. Procesada como coautora por firmar las órdenes de producción y registros de los lotes, a pesar de haber sido notificada previamente de deficiencias críticas por la ANMAT.

Personal Operativo y de Control de CalidadEl resto de los implicados han sido procesados mayoritariamente como coautores debido a su participación directa en la cadena de producción y ocultamiento:

  • Adriana Iúdica (Subjefa de Control de Calidad): Imputada por no reportar un ensayo de esterilidad positivo de contaminación y firmar protocolos como "sin observaciones".
  • María Victoria García (Gestión de Calidad): Imputada por firmar registros conociendo la manipulación de documentación.
  • Wilson Daniel Pons (Jefe de Control de Calidad): Imputada por verificar y firmar los registros de los lotes a sabiendas de las irregularidades.
  • Edgardo Sclafani (Gerente de Producción), Eduardo Darchuk (Jefe de Producción), Arzolidys Astudillo Bolívar (Garantía de Calidad) y Rocío del Cielo Garay (Supervisora): Imputados por ejecutar las órdenes de producción, firmar protocolos con discrepancias y participar en la falsificación de registros ("dibujar" documentos).

Delitos y Conductas Generales ImputadasDe manera colectiva, el juzgado identificó conductas graves que sostienen las imputaciones:

  • Incumplimiento sistemático de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
  • Fabricación de medicamentos sin documentación válida, confeccionando registros ex post facto.
  • Producción bajo clausura administrativa, ya que el fentanilo se fabricó mientras la ANMAT inspeccionaba el lugar por deficiencias críticas.
  • Omisión del recupero farmacéutico (recall), delegando la tarea de retirar el veneno del mercado en el juzgado.
  • Falsificación de registros y destrucción de evidencia para engañar a los organismos de control.

Fentanilo Justicia HLB Pharma Muertes
Noticias relacionadas
Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo.

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

1° de Mayo: Día de la Constitución Nacional Argentina y del Pronunciamiento de Urquiza

Día de la Constitución Nacional Argentina y del Pronunciamiento de Urquiza

El encargado de las privatizaciones, Diego Chaher, quiere que si una futura gestión reestatiza empresas, al país le salga caro y tenga penalidades 

Diego Chaher: "Queremos que reestatizar le salga carísimo al país"

El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia de prensa. 

El Gobierno nacional reabrirá la sala de periodistas y Manuel Adorni volverá a dar una conferencia

Ver comentarios

Lo último

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Ultimo Momento
Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina

Mundial 2026: cuánto cuesta viajar a alentar a la Selección Argentina

Lionel Messi y su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

Lionel Messi y su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

Policiales
Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Villaguay: dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Detienen a una familia vinculada a la comercialización de drogas en Victoria

Seis años sin Julieta Riera: Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad

Seis años sin Julieta Riera: "Mi miedo como madre es que Christe quede en libertad"

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Prefectura Concordia frustró contrabando por más de 30 millones de pesos

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Apareció una bala en el cantero de una escuela de Victoria y abren investigación policial

Ovación
River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Vélez superó a Gimnasia y Tiro y se aseguró un lugar en los octavos de la Copa Argentina

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Paraná es semifinalista del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Tigre venció a América de Cali y lidera su grupo en la Copa Sudamericana

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia goleó Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores

La provincia
Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

Detectan trabajo no registrado y viviendas precarias en campo de Villaguay

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para una zona de Entre Ríos

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concordia: anunciaron cambios en el gabinete de la Municipalidad

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Concepción del Uruguay: expectativas ante la posible reapertura del frigorífico Becar

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Dejanos tu comentario