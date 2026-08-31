El horóscopo para este lunes 31 de agosto de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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El estrés puede hacerte reaccionar con más intensidad de la necesaria, sobre todo frente a comentarios o críticas. Será importante no tomar todo como algo personal y escuchar antes de responder. En el amor, si alguien ya tuvo varias oportunidades y vuelve a pedir otra, quizás sea momento de seguir adelante.

Tauro

Puede llegar un reconocimiento importante por un trabajo en el que pusiste mucho esfuerzo. Disfrutarlo y valorar lo conseguido será clave. También podrías notar que alguien cercano está gastando más de lo que puede. En el amor, será mejor dejar claro con tacto si no compartís el interés de otra persona.

Géminis

Una propuesta laboral puede resultar tentadora, aunque no será el mejor momento para tomar una decisión apresurada. En cambio, sí será una buena jornada para pensar cómo usar tus ahorros o impulsar un proyecto propio. En pareja, dejar que la otra persona se exprese más puede traerte una sorpresa agradable.

Cáncer

Pensar demasiado en lo que viene puede hacer que te pierdas lo que está pasando ahora. El lunes invita a disfrutar más del presente y a no querer controlar cada detalle. Un amigo puede necesitar hablar con vos. En lo laboral, convendrá evitar discusiones. En el amor, una nueva relación podría estar más cerca de lo que imaginás.

Leo

No será conveniente intentar cambiar todo de golpe. Antes de avanzar con decisiones importantes, habrá que resolver asuntos pendientes y fortalecer la estabilidad económica. En el trabajo, improvisar puede ayudarte a demostrar creatividad. En pareja, será un buen momento para hablar de futuro y fortalecer las bases del vínculo.

Virgo

Conviene ser más reservado con la información personal o laboral que compartís, porque no todo el mundo tiene buenas intenciones. Si aparece una provocación, evitar el conflicto será la mejor respuesta. En el amor, tampoco será sano entrar en discusiones permanentes ni sostener dinámicas que se vuelven tóxicas.

Libra

Puede aparecer una propuesta laboral muy atractiva y la primera reacción podría ser rechazarla por compromiso con tu lugar actual. Antes de decidir, será importante pensar también en tu propio crecimiento. En el amor, no conviene sostener una relación solo por lástima o por miedo a lastimar al otro.

Escorpio

La sobrecarga laboral viene afectando el ánimo y será importante reconocer cuánto pesa. Cambiar de aire o tomar algo de distancia puede ayudarte a recuperar otra perspectiva. En lo sentimental, finalmente podrías conocer mejor a alguien que idealizabas y descubrir que la realidad no coincide tanto con lo que imaginabas.

Sagitario

La dispersión puede complicarte si no concentrás la energía en una sola meta. En el trabajo, mantener buenas relaciones será clave y, si hubo un roce con alguien, convendrá aclararlo. En el amor, será momento de definir qué querés realmente y dejar de enviar señales contradictorias.

Capricornio

Tenés facilidad para detectar oportunidades, pero será necesario aprovecharlas antes de que pasen de largo. Una reunión o conversación con amigos puede aportarte ideas útiles para crecer. En pareja, la rutina puede estar ganando terreno y será importante volver a prestar atención al vínculo.

Acuario

El trabajo puede dejarte agotado, por lo que será importante buscar una actividad que te ayude a desconectar al final del día. El contacto con amigos y nuevas personas puede mejorar mucho el ánimo. En el amor, alguien que viene mostrando interés podría merecer una oportunidad más seria.

Piscis

Será un buen día para mostrar más confianza en tus capacidades profesionales. La modestia excesiva puede hacer que otros pasen por alto lo que realmente sabés hacer. En el amor, aceptar una propuesta diferente de tu pareja puede abrir una nueva forma de compartir tiempo y fortalecer el vínculo.