La orca Kshamenk murió a los 32 años en Mundo Marino por paro cardiorrespiratorio. Fue un símbolo del parque desde 1992. Vivió 30 años en cautiverio

La orca Kshamenk, que se encontraba en Mundo Marino desde 1992 tras ser rescatada de un varamiento , falleció el domingo a las 7 a causa de un paro cardiorrespiratorio. El deceso ocurrió en presencia del equipo de cuidadores y veterinarios que la asistió durante más de tres décadas.

En un comunicado oficial, Mundo Marino informó que, pese al trabajo constante para garantizarle la mejor calidad de vida posible, la avanzada edad del animal (que superó la expectativa de vida promedio de una orca macho en la naturaleza) fue determinante. Actualmente, se realizan estudios para establecer las causas exactas del paro cardiorrespiratorio.

Dolor por la muerte de Kshamenk, un ícono de la fauna marina argentina

Embed

La historia de Kshamenk comenzó en febrero de 1992, cuando fue rescatada tras quedar varada en la Ría de Ajó, en la Bahía de Samborombón. En ese momento, el joven cetáceo se encontraba en estado crítico, por lo que el equipo del oceanario se hizo cargo de su rehabilitación. Durante ese proceso, se procuró que estuviera siempre acompañada, debido a que había perdido a su grupo familiar durante el varamiento.

Ante las dificultades para lograr su reinserción en el mar, Kshamenk permaneció definitivamente en el oceanario. Allí participó de shows y actividades educativas, y se convirtió en un símbolo tanto para los trabajadores del lugar como para los visitantes.

Su vida en cautiverio generó controversias y reclamos de sectores animalistas que pedían su liberación. Desde Mundo Marino sostuvieron que el contacto humano fue necesario para garantizar su supervivencia y que, sin su grupo social original, la reintegración a la naturaleza no era viable. Con el paso de los años, la orca desarrolló un fuerte vínculo con sus cuidadores.

Kshamenk.jpeg Adiós a Kshamenk, la orca que marcó una historia en Mundo Marino.

El jefe veterinario de Mundo Marino, Juan Pablo Loureiro, expresó: "Era parte de nuestra familia. Nos queda la tranquilidad de que lo hemos cuidado con todo nuestro amor. El legado que nos deja nos ayudará a seguir trabajando por la conservación de otros animales".

Por su parte, la cuidadora Florencia Speciale recordó a Kshamenk como un animal especialmente afectuoso: "Era muy dulce y buscaba nuestros mimos y caricias. Lo vamos a extrañar con toda nuestra alma porque dejó una huella imborrable en nuestras vidas".

Kshamenk se convirtió en un ícono de la fauna marina en Argentina y su historia quedó ligada a los esfuerzos de rescate, cuidado y educación en conservación. Su muerte deja un profundo vacío en Mundo Marino, mientras su legado continúa en la misión educativa y conservacionista del parque y su fundación.