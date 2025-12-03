Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú.

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria de Gualeguaychú celebró el nacimiento de nuevos ejemplares de ñandú (Rhea americana) en la Reserva Natural Municipal "Las Piedras". Las pequeñas crías, conocidas popularmente como charitos, ya recorren los pastizales bajo la constante vigilancia y protección del macho adulto, que cumple un rol central en la crianza de esta especie.

El ñandú es el ave más grande de América: puede alcanzar hasta 1,40 metros de altura y, aunque no vuela, se destaca por ser un extraordinario corredor. Desde 2022 forma parte del paisaje de la Reserva Las Piedras gracias al "Plan de Restauración de Ecosistemas" , que permitió incorporar al predio un grupo de diez pichones rescatados del tráfico ilegal.

La Reserva Las Piedras suma nuevos nacimientos de ñandú gracias a la restauración ecológica

Ñandú (1).jpeg

La reproducción del ñandú es un verdadero ejemplo de cooperación. Durante el invierno, los machos compiten por formar su harén y, posteriormente, varias hembras depositan sus huevos (entre 10 y 30) en un único nido que es construido y defendido por el macho. A partir de ese momento, él asume toda la responsabilidad: incuba los huevos durante 35 a 40 días, reduce al mínimo sus desplazamientos y su alimentación para no abandonar el nido y, una vez que nacen los charitos, los cuida y protege durante los primeros seis meses de vida.

El ñandú cumple además un rol ecológico fundamental. Es omnívoro y oportunista: consume hojas, brotes, semillas, frutos, insectos, pequeños reptiles y anfibios. Gracias a su dieta variada, contribuye al control de poblaciones de insectos, a la dispersión de semillas y al equilibrio del pastizal.