Diputados: se cayó la sesión de la oposición por Manuel Adorni

Dieron quórum 117 diputados, pero en la previa, LLA acordó con el PRO, la UCR y otros bloques para blindar, al menos por una semana, a Manuel Adorni.

La oposición no alcanzó el quórum reglamentario en la Cámara de Diputados y la sesión especial que había convocado para tratar los proyectos que planteaban la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cayó.

A las 14.31, al haber transcurrido la media hora de yapa que tienen los convocantes para juntar el número, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le bajó el martillo a la sesión: apenas 117 legisladores habían ocupado sus bancas, una docena menos del mínimo requerido.

La clave para desactivar la sesión fue una jugada de ajedrez que se había gestado en las 48 horas previas, y consistió en el acuerdo del oficialismo con las bancadas aliadas para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el martes 30 de este mes a fin de tratar los mismos seis expedientes vinculados al jefe de Gabinete caído en desgracia.

De esta manera, el oficialismo no solamente hizo la sesión y ganó una semana de yapa para “descansar” del tema Adorni, sino que además se garantiza una dinámica de trabajo de comisión con control absoluto de los tiempos, sin obligación de dictaminar en plazos establecidos, pudiendo incluso correr el arco hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno.

El objetivo de la oposición de cara a la sesión pedida para este martes era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios.

Así las cosas, el oficialismo con la ayuda de aliados logró blindar al jefe de Gabinete de la obligación de asistir al Congreso para dar las explicaciones que viene retaceando por su impactante incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Los números del fallido quórum

Dentro de los 117 diputados presentes, estuvieron la enorme mayoría de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y hasta Karina Banfi, cuya postura de desmarque causó revuelo en el interbloque Fuerzas del Cambio que integra.

Se ausentó llamativamente la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como algunos otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había conseguido un adelanto de coparticipación para su provincia.

Tampoco estuvo el diptuado de Encuentro Federal por la provincia de Buenos Aires Nicolás Massot, por motivos que se desconocen.

En cambio, no sorprendió la ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, que son los bloques con los que La Libertad Avanza había pactado el boicot al quórum.