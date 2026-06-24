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Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamenta el acceso al cannabis medicinal y creó el primer programa veterinario del país: el Reprovet.

24 de junio 2026 · 14:28hs
Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales
Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

“El programa regula el acceso, la prescripción, el cultivo, la producción controlada y el seguimiento de tratamientos destinados a animales, bajo supervisión de médicos veterinarios habilitados”, según explico el gobierno mendocino en un comunicado. Las medidas forman parte de la implementación de la Ley 9.617, que regula la cadena de valor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en la provincia.

Además del esquema veterinario, Mendoza reglamentó el funcionamiento del Registro Provincial de Cannabis Medicinal (REPRO-MENDOZA) Ese registro permitirá inscribir a pacientes, autocultivadores, terceros cultivadores, asociaciones civiles, fundaciones y proyectos de investigación y desarrollo vinculados al uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis.

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Qué regula el programa Reprovet

Mendoza reglamenta el acceso al cannabis medicinal y creó el primer programa veterinario del país.

Las entidades dedicadas al bienestar animal deberán acreditar personería, informar autoridades, designar responsables técnicos y presentar la nómina de ejemplares bajo cuidado para poder participar del sistema.

El Reprovet funcionará dentro del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial y busca ordenar el acceso seguro, controlado y bajo trazabilidad del cannabis medicinal para animales con patologías susceptibles de tratamiento.

El régimen también podrá autorizar actividades de transporte, procesamiento y extracción de derivados para uso exclusivamente veterinario, publicó InfoBae.

La normativa incorpora mecanismos de fiscalización, control sanitario, auditoría y seguimiento clínico, también informaron la creación de un Comité Consultivo Honorario Veterinario con representantes de los sectores científico, académico, profesional y productivo.

También establece procedimientos de control y seguimiento, e incorpora el Certificado Oficial de Registro (COR) como instrumento habilitante y fortalece los mecanismos de trazabilidad y fiscalización previstos por la legislación provincial.

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