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Empleo joven: presentan proyecto que tuvo buenos resultados en Entre Ríos

El diputado Gustavo Bordet presentó un proyecto para promover el empleo joven basado en una experiencia exitosa desarrollada en Entre Ríos

24 de junio 2026 · 11:48hs
El diputado Gustavo Bordet presentó un proyecto para promover el empleo joven basado en una experiencia exitosa desarrollada en Entre Ríos 

El diputado Gustavo Bordet presentó un proyecto para promover el empleo joven basado en una experiencia exitosa desarrollada en Entre Ríos 
El diputado Gustavo Bordet presentó un proyecto para promover el empleo joven basado en una experiencia exitosa desarrollada en Entre Ríos 

El diputado Gustavo Bordet presentó un proyecto para promover el empleo joven basado en una experiencia exitosa desarrollada en Entre Ríos 
Empleo joven: presentan proyecto que tuvo buenos resultados en Entre Ríos

Empleo joven: presentan proyecto que tuvo buenos resultados en Entre Ríos

El diputado nacional Gustavo Bordet presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el “Régimen Nacional de Promoción del Empleo Joven”, una iniciativa destinada a fomentar la inserción laboral formal de jóvenes de entre 18 y 28 años mediante incentivos a las empresas, capacitación y articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

“El trabajo formal no es solamente un ingreso: es dignidad, integración social y posibilidad de construir un proyecto de vida. Argentina necesita volver a vincular educación, producción y empleo”, expresó el legislador entrerriano.

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La propuesta tiene un fuerte anclaje en una experiencia desarrollada con resultados positivos en Entre Ríos durante la gestión de Bordet como gobernador, donde se impulsaron políticas de articulación entre el Estado provincial, el sector privado y las instituciones intermedias para promover la incorporación laboral de jóvenes entrerrianos.

El proyecto nacional busca reducir la informalidad laboral juvenil, facilitar el acceso al primer empleo formal y generar incentivos concretos para la contratación de jóvenes en sectores productivos estratégicos.

Según se destaca en los fundamentos, la desocupación juvenil duplica los índices generales y gran parte de quienes logran insertarse laboralmente lo hacen en extremas condiciones de informalidad. La iniciativa también pone el foco en la necesidad de fortalecer las economías regionales, promover el arraigo juvenil y recuperar la relación entre educación, producción y trabajo.

LEER MÁS: Entre Ríos: retrocede el empleo formal y hay menos empleadores

La iniciativa de Bordet prevé, entre otras herramientas, una reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales durante los primeros 18 meses de contratación y una reducción del 50% durante el año siguiente.

Además, incorpora programas gratuitos de capacitación técnica, formación en oficios, educación financiera, inteligencia artificial y herramientas digitales, junto con mecanismos de articulación entre escuelas técnicas, universidades y sectores productivos.

La iniciativa también crea un Registro Nacional de Empleo Formal Joven y promueve beneficios adicionales para las empresas que incrementen efectivamente su nómina de trabajadores registrados.

“Tenemos que volver a construir un horizonte de oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy miles de chicos y chicas estudian, se esfuerzan y aun así no logran acceder a un trabajo formal. El empleo joven debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo argentino”, señaló Bordet.

La iniciativa retoma el espíritu del Programa de Promoción del Empleo Industrial Entrerriano, implementado durante su gobierno junto a la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), cámaras empresarias y distintos actores del sector productivo. Aquella experiencia fue destacada como un modelo exitoso de articulación público-privada, promoviendo instancias de capacitación e inserción laboral para jóvenes de distintos puntos de la provincia.

“El Estado no puede mirar para otro lado frente a la precarización laboral juvenil. Pero tampoco alcanza con discursos. Hace falta generar incentivos reales para que las empresas incorporen trabajadores jóvenes y para que esos jóvenes puedan acceder a empleo registrado, capacitación y perspectiva de futuro”, sostuvo el exgobernador.

El proyecto buscará abrir un debate sobre políticas activas de empleo orientadas especialmente a las nuevas generaciones y al fortalecimiento del entramado productivo nacional.

Empleo joven Empleo Trabajo Proyecto Entre Ríos
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