Uno Entre Rios | El País | cuadernos

Causa cuadernos: revelan que un contratista usó plata de un gasoducto para contratar a Ricky Martin

Así lo indicó el ex jefe de fiscalización de ex AFIP Jorge Tesolin ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva audiencia del juicio por la Causa Cuadernos.

24 de junio 2026 · 14:34hs
Causa cuadernos: revelan que un contratista usó plata de un gasoducto para contratar a Ricky Martin

Causa cuadernos: revelan que un contratista usó plata de un gasoducto para contratar a Ricky Martin

El ex jefe de fiscalización de ex AFIP Jorge Tesolin confirmó que durante una revisión de las cuentas del empresario Raúl Vertúa se pudo comprobar que en 2015 se contrató a Ricky Martin para un show en Mar del Plata. Tesolin es uno de los implicados en la Causa Cuadernos.

Jucio

Así lo indicó el martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, donde se juzga el presunto circuito de sobornos que contratistas del Estado pagaron a integrantes del Ministerio de Planificación Federal, que señala a la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de la banda.

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

El diputado Gustavo Bordet presentó un proyecto para promover el empleo joven basado en una experiencia exitosa desarrollada en Entre Ríos 

Empleo joven: presentan proyecto que tuvo buenos resultados en Entre Ríos

Tesolin confirmó que la contratación del cantante ocurrió después de haber cobrado 733 millones por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una obra que finalmente no se concretó.

LEER MÁS: Causa Cuadernos: siguen las declaraciones de testigos en el TOF 7 desde este martes

Además, detalló que el show de Ricky Martin contratado por el empresario fue para el lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en la Costa Atlántica.

cuadernos Ricky Martin Juicio
Noticias relacionadas
Súper RIGI: suculentas exenciones impositivas, libre disponibilidad de divisas para sacar al exterior, sin obligatoriedad de contratar trabajdores ni proveedores locales 

Súper RIGI: qué deja a Argentina el régimen que se trata hoy en Diputados

Desde el Indec se informó que los salarios subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación. 

Indec: los salarios subieron 3,5% en abril 

En Diputados se cayó la sesión de la oposición por Manuel Adorni. 

Diputados: se cayó la sesión de la oposición por Manuel Adorni

un dia como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la puerta 12

Un día como hoy pero de 1968 se produjo la tragedia de la Puerta 12

Ver comentarios

Lo último

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Ultimo Momento
Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Jubilados provinciales rechazan emergencia y Reforma Previsional: podría provocar una crisis socioeconómica y humanitaria

Jubilados provinciales rechazan emergencia y Reforma Previsional: podría provocar una crisis socioeconómica y humanitaria

Policiales
La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

La Justicia precisó el plazo para tratar la apelación a la condena de Juan Ruiz Orrico

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Imputaron por presunto cohecho pasivo a ex jefe del Paso Cerrito

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Indignación por robo y destrozos en escuela rural de Concordia

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Excluyen de la matrícula a abogado tras seguidilla de hechos violentos y condena

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Motociclista se salvó de ser aplastado por el conductor ebrio de pala mecánica

Ovación
APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

APB: Olimpia tomó ventaja en las semifinales

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Liga Federal: Sionista capitalizó la localía y avanzó de instancia

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

El Gobierno provincial otorgó un subsidio al Club de Volantes Entrerrianos

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La FBER confirmó el inicio de la Liga Provincial de Clubes Mayores Masculina 2026

La provincia
Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Ramiro Piérola: la vocación detrás del quirófano

Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

Niños de una escuela rural se sumaron a cantarle el feliz cumpleaños a Messi

Niños de una escuela rural se sumaron a cantarle el feliz cumpleaños a Messi

Reforma previsional: opositores piden que el Consejo de Ciencias Económicas elabore un informe técnico

Reforma previsional: opositores piden que el Consejo de Ciencias Económicas elabore un informe técnico

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Reforma previsional: Intendentes del PJ piden cambios al proyecto y advierten riesgos de inconstitucionalidad

Dejanos tu comentario