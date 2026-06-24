Así lo indicó e l ex jefe de fiscalización de ex AFIP Jorge Tesolin ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva audiencia del juicio por la Causa Cuadernos.

Causa cuadernos: revelan que un contratista usó plata de un gasoducto para contratar a Ricky Martin

El ex jefe de fiscalización de ex AFIP Jorge Tesolin confirmó que durante una revisión de las cuentas del empresario Raúl Vertúa se pudo comprobar que en 2015 se contrató a Ricky Martin para un show en Mar del Plata. Tesolin es uno de los implicados en la Causa Cuadernos.

Así lo indicó el martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en una nueva audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, donde se juzga el presunto circuito de sobornos que contratistas del Estado pagaron a integrantes del Ministerio de Planificación Federal, que señala a la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de la banda.

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Tesolin confirmó que la contratación del cantante ocurrió después de haber cobrado 733 millones por la construcción del Gasoducto del Nordeste Argentino, una obra que finalmente no se concretó.

Además, detalló que el show de Ricky Martin contratado por el empresario fue para el lanzamiento de un emprendimiento inmobiliario en la Costa Atlántica.